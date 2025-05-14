https://ria.ru/20250514/posobiya-2016869987.html

В Совфеде предложили повысить пособия ветеранам боевых действий

В Совфеде предложили повысить пособия ветеранам боевых действий - РИА Новости, 14.05.2025

В Совфеде предложили повысить пособия ветеранам боевых действий

Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой повысить до уровня прожиточного минимума ежемесячные пособия ветеранам боевых действий. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T13:22:00+03:00

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

социальные выплаты

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой повысить до уровня прожиточного минимума ежемесячные пособия ветеранам боевых действий. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ежемесячная выплата ветеранам боевых действий мала и несоразмерна вкладу военных в обеспечение страны, по ее словам, пособие необходимо увеличить с учетом дифференцированного подхода. "Считаю необходимым рассмотреть возможность повышения ежемесячного пособия ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума по России с ежегодной индексацией в соответствии с федеральным законодательством", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор также отметила, что этот вопрос "требует обсуждения", по ее словам, решение данного вопроса "станет реальной поддержкой" ветеранам боевых действий. "Это люди, с честью выполняющие свой долг по защите Родины, рискуя здоровьем и жизнью. Мы обязаны обеспечить всем им достойную жизнь и уровень необходимых социальных гарантий, в особенности, если речь идет о гражданах, получивших травмы и ранения в рамках СВО!", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250510/gosduma-2016144583.html

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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, социальные выплаты