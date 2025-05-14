ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары
AFP: несколько стран уведомили ВТО о намерении ввести пошлины на товары из США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров американского производства, передает агентство Франс Пресс.
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"Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили ВТО о том, что рассматривают возможность наложения пошлин на некоторые американские товары в качестве ответа на введенные президентом (США - ред.) Дональдом Трампом тарифы на сталь и алюминий", - говорится в материале.
По информации агентства, в направленных в ВТО документах упомянутые страны заявляют о своем праве ответить на действия американского лидера, повысившего пошлины на товары торговых партнеров США и объявившего о введении 25% отраслевых сборов на сталь и алюминий.
Президент США Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. 14 мая вступила в силу специальная договоренность США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней.