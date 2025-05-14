https://ria.ru/20250514/poshliny-2016984934.html

ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары

ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары - РИА Новости, 14.05.2025

ЕС, Британия, Япония и Индия хотят ввести пошлины на американские товары

Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:01:00+03:00

2025-05-14T21:01:00+03:00

2025-05-14T21:01:00+03:00

экономика

сша

великобритания

япония

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d04cc9f9d130a2bff40de51d89c03ed2.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров американского производства, передает агентство Франс Пресс. "Евросоюз, Великобритания, Япония и Индия уведомили ВТО о том, что рассматривают возможность наложения пошлин на некоторые американские товары в качестве ответа на введенные президентом (США - ред.) Дональдом Трампом тарифы на сталь и алюминий", - говорится в материале. По информации агентства, в направленных в ВТО документах упомянутые страны заявляют о своем праве ответить на действия американского лидера, повысившего пошлины на товары торговых партнеров США и объявившего о введении 25% отраслевых сборов на сталь и алюминий. Президент США Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. 14 мая вступила в силу специальная договоренность США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней.

https://ria.ru/20250512/tarify-2016492569.html

https://ria.ru/20250514/tarify-2016973574.html

сша

великобритания

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, великобритания, япония, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт