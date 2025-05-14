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В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске - РИА Новости, 14.05.2025
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Религия
 
04:24 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/pomosch-2016788730.html
В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске
В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске - РИА Новости, 14.05.2025
В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске
В последнее время резко сократилось количество пожертвований и гумпомощи, которые поступают в церковный центр помощи в Курске, хотя потребности курян в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:24:00+03:00
2025-05-14T04:24:00+03:00
религия
курск
курская область
суджанский район
московский патриархат
русская православная церковь
общество
религия
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В последнее время резко сократилось количество пожертвований и гумпомощи, которые поступают в церковный центр помощи в Курске, хотя потребности курян в продуктах и вещах первой необходимости остаются высокими, рассказали РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. Центр помощи в Курске действует с 16 августа 2024 года на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Как сообщали в синодальном отделе РПЦ по благотворительности, в центре можно получить адресную социальную помощь, вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. К тем, кто не может добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы выезжают на дом и в пункты временного размещения. "За девять месяцев существования центра в Курске там приняли более 15 тысяч семей: они получили продукты питания, средства гигиены, одежду, посуду, текстиль, медицинские изделия и средства реабилитации (подгузники, пеленки, трости, костыли, инвалидные коляски, тонометры и глюкометры). Также с августа 2024 года центру было передано более 100 тонн гуманитарной помощи. Но в последнее время резко сократилось поступление пожертвований и гуманитарной помощи для центра в Курске, в связи с чем его возможности на данный момент ограничены. Ведь несмотря на освобождение Курской области, потребности переселенцев остаются высокими", - сказали в синодальном отделе. Собеседник агентства отметил, что когда будет возможность безопасно помогать, центр начнет работу на освобожденных территориях, в Суджанском районе Курской области.
https://ria.ru/20250430/nikitin-2014347096.html
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курск
курская область
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курск, курская область, суджанский район, московский патриархат, русская православная церковь, общество, религия
Религия, Курск, Курская область, Суджанский район, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Общество, Религия
В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске

РПЦ: в центре помощи в Курске сократилось количество пожертвований и гумпомощи

© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В последнее время резко сократилось количество пожертвований и гумпомощи, которые поступают в церковный центр помощи в Курске, хотя потребности курян в продуктах и вещах первой необходимости остаются высокими, рассказали РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
Центр помощи в Курске действует с 16 августа 2024 года на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Как сообщали в синодальном отделе РПЦ по благотворительности, в центре можно получить адресную социальную помощь, вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. К тем, кто не может добраться до центра самостоятельно – пожилым, инвалидам, одиноким лежачим тяжелобольным, сотрудники центра и добровольцы выезжают на дом и в пункты временного размещения.
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"За девять месяцев существования центра в Курске там приняли более 15 тысяч семей: они получили продукты питания, средства гигиены, одежду, посуду, текстиль, медицинские изделия и средства реабилитации (подгузники, пеленки, трости, костыли, инвалидные коляски, тонометры и глюкометры). Также с августа 2024 года центру было передано более 100 тонн гуманитарной помощи. Но в последнее время резко сократилось поступление пожертвований и гуманитарной помощи для центра в Курске, в связи с чем его возможности на данный момент ограничены. Ведь несмотря на освобождение Курской области, потребности переселенцев остаются высокими", - сказали в синодальном отделе.
Собеседник агентства отметил, что когда будет возможность безопасно помогать, центр начнет работу на освобожденных территориях, в Суджанском районе Курской области.
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