Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
Times: в Польше за три года ухудшилось отношение к украинским беженцам
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times.
«
"Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину. Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", — приводит издание слова Оксаны Пестриковой, координирующей поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве.
Анна, 19-летняя студентка из Жешува, рассказала газете, что иногда можно целый день ходить по городу и не слышать ничего, кроме украинской речи.
По различным данным, сейчас в Польше проживают около полутора миллионов украинцев. По слова посла Украины в Варшаве Василия Боднара, половина из них не вернется на родину.
Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах
4 марта, 01:32