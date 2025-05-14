https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html

Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам - РИА Новости, 14.05.2025

Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:09:00+03:00

2025-05-14T17:09:00+03:00

2025-05-14T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times. "Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину. Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", — приводит издание слова Оксаны Пестриковой, координирующей поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве.Анна, 19-летняя студентка из Жешува, рассказала газете, что иногда можно целый день ходить по городу и не слышать ничего, кроме украинской речи. По различным данным, сейчас в Польше проживают около полутора миллионов украинцев. По слова посла Украины в Варшаве Василия Боднара, половина из них не вернется на родину.

https://ria.ru/20250304/polsha-2002870339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, варшава, василий боднар