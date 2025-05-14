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Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам - РИА Новости, 14.05.2025
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17:09 14.05.2025 (обновлено: 17:43 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам - РИА Новости, 14.05.2025
Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:09:00+03:00
2025-05-14T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times. &quot;Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину. Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице&quot;, — приводит издание слова Оксаны Пестриковой, координирующей поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве.Анна, 19-летняя студентка из Жешува, рассказала газете, что иногда можно целый день ходить по городу и не слышать ничего, кроме украинской речи. По различным данным, сейчас в Польше проживают около полутора миллионов украинцев. По слова посла Украины в Варшаве Василия Боднара, половина из них не вернется на родину.
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в мире, украина, польша, варшава, василий боднар
В мире, Украина, Польша, Варшава, Василий Боднар
Times: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Times: в Польше за три года ухудшилось отношение к украинским беженцам

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось, им советуют вернуться на Украину, пишет британская газета Times.
«

"Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину. Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице", — приводит издание слова Оксаны Пестриковой, координирующей поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве.

Анна, 19-летняя студентка из Жешува, рассказала газете, что иногда можно целый день ходить по городу и не слышать ничего, кроме украинской речи.
По различным данным, сейчас в Польше проживают около полутора миллионов украинцев. По слова посла Украины в Варшаве Василия Боднара, половина из них не вернется на родину.
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