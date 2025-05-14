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В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО - РИА Новости, 14.05.2025
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО
Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил лидер... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:12:00+03:00
2025-05-14T16:12:00+03:00
2025-05-14T17:34:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский."Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винницы и Житомира", — сказал он.На момент начала спецоперации партия Качиньского находилась у власти. Он лично посетил Киев в марте 2022 года. По словам политика, ввод войск НАТО на Украину должен был помочь украинской стороне в ведении боевых действий и создал бы дополнительные сложности для российской стороны. При этом Качиньский заявил, что не будет открывать секретов разговоров в Киеве. Спецпосланник американского президента по Украине Келлог ранее сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. В ответ на это министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует и не будет отправлять солдат на Украину, а ограничится логистической и инфраструктурной поддержкой такой миссии. В МИД России ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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в мире, украина, киев, россия, ярослав качиньский, владислав косиняк-камыш , владимир путин, нато, право и справедливость
В мире, Украина, Киев, Россия, Ярослав Качиньский, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Путин, НАТО, Право и справедливость
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО
Качиньский: НАТО рассматривала ввод войск на Украину еще в начале СВО