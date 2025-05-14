https://ria.ru/20250514/polsha-2016897922.html

Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими"

Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими" - РИА Новости, 14.05.2025

Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими"

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявил, что очень любит "русские вареники", но больше не называет их "русскими". РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:04:00+03:00

2025-05-14T15:04:00+03:00

2025-05-14T16:05:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

анджей дуда

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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявил, что очень любит "русские вареники", но больше не называет их "русскими".Pierogi (вареники) являются одним из национальных блюд Польши. Они отличаются начинкой - с капустой и грибами, с творогом, с ягодами и так далее. Pierogi ruskie (русские вареники) готовятся с творожно-картофельной начинкой. Обязательным является использование при приготовлении жареного лука, которым посыпают блюдо, но могут и добавлять в начинку."Сегодня я уже не употребляю этого названия – "русские вареники", - сказал Тшасковский журналистам.При этом он признал, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети, и поделился некоторыми секретами приготовления."Но эти вареники, если начинка делается из картофеля и белого сыра, и зажаренного лука, обязательно много паприки, а моя тетя еще добавляла немного брынзы, – это прекрасно", - сказал кандидат в президенты.Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.В последние годы в Польше на фоне общей русофобии наблюдается целенаправленный отказ от русской культуры. В стране отменяют проводимые до недавнего времени гастроли российских балетных и вокальных коллективов, постановки местных театров, например, по произведениям Чехова или Пушкина. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди, а отменить культуру целого народа - просто нереально.

https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

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в мире, польша, рафал тшасковски, анджей дуда