Рейтинг@Mail.ru
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими" - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 14.05.2025 (обновлено: 16:05 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/polsha-2016897922.html
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими"
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими" - РИА Новости, 14.05.2025
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими"
Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявил, что очень любит "русские вареники", но больше не называет их "русскими". РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:04:00+03:00
2025-05-14T16:05:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_0:160:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d1f9cdea4bd0fcfbd8c88a9588809f.jpg
ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявил, что очень любит "русские вареники", но больше не называет их "русскими".Pierogi (вареники) являются одним из национальных блюд Польши. Они отличаются начинкой - с капустой и грибами, с творогом, с ягодами и так далее. Pierogi ruskie (русские вареники) готовятся с творожно-картофельной начинкой. Обязательным является использование при приготовлении жареного лука, которым посыпают блюдо, но могут и добавлять в начинку."Сегодня я уже не употребляю этого названия – "русские вареники", - сказал Тшасковский журналистам.При этом он признал, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети, и поделился некоторыми секретами приготовления."Но эти вареники, если начинка делается из картофеля и белого сыра, и зажаренного лука, обязательно много паприки, а моя тетя еще добавляла немного брынзы, – это прекрасно", - сказал кандидат в президенты.Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.В последние годы в Польше на фоне общей русофобии наблюдается целенаправленный отказ от русской культуры. В стране отменяют проводимые до недавнего времени гастроли российских балетных и вокальных коллективов, постановки местных театров, например, по произведениям Чехова или Пушкина. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди, а отменить культуру целого народа - просто нереально.
https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a2cf290c9a33ac09d2b89158f1864cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, рафал тшасковски, анджей дуда
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Анджей Дуда
Глава Варшавы рассказал, что больше не называет вареники "русскими"

Кандидат в президенты Польши Тшасковский больше не называет вареники "русскими"

© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявил, что очень любит "русские вареники", но больше не называет их "русскими".
Pierogi (вареники) являются одним из национальных блюд Польши. Они отличаются начинкой - с капустой и грибами, с творогом, с ягодами и так далее. Pierogi ruskie (русские вареники) готовятся с творожно-картофельной начинкой. Обязательным является использование при приготовлении жареного лука, которым посыпают блюдо, но могут и добавлять в начинку.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране
21 апреля, 12:38
"Сегодня я уже не употребляю этого названия – "русские вареники", - сказал Тшасковский журналистам.
При этом он признал, что очень любит это блюдо, особенно в исполнении своей тети, и поделился некоторыми секретами приготовления.
"Но эти вареники, если начинка делается из картофеля и белого сыра, и зажаренного лука, обязательно много паприки, а моя тетя еще добавляла немного брынзы, – это прекрасно", - сказал кандидат в президенты.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.
В последние годы в Польше на фоне общей русофобии наблюдается целенаправленный отказ от русской культуры. В стране отменяют проводимые до недавнего времени гастроли российских балетных и вокальных коллективов, постановки местных театров, например, по произведениям Чехова или Пушкина. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди, а отменить культуру целого народа - просто нереально.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
13 мая, 00:17
 
В миреПольшаРафал ТшасковскиАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала