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Сильные ливни и грозы ожидаются в Ставропольском крае и КЧР
Сильные ливни и грозы ожидаются в Ставропольском крае и КЧР - РИА Новости, 14.05.2025
Сильные ливни и грозы ожидаются в Ставропольском крае и КЧР
Порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта прогнозируются в четверг на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии из-за сильных... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:41:00+03:00
2025-05-14T18:41:00+03:00
2025-05-14T18:41:00+03:00
ставропольский край
скфо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта прогнозируются в четверг на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней, гроз и града и штормового ветра порывами до 25 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 мая существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СКФО в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае", - говорится в прогнозе. Спасатели отмечают, что источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни в сочетании с грозами и градом, а также порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду. МЧС России рекомендует жителям и гостям регионов знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Во время сильного ветра нужно находиться дома, закрыв все окна. Если же стихия застанет на улице, следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Кроме того, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html
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ставропольский край, скфо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Ставропольский край, СКФО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
Сильные ливни и грозы ожидаются в Ставропольском крае и КЧР
На Ставрополье и в КЧР из-за ливней ожидаются затруднения в работе транспорта