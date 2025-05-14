https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016827150.html
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад - РИА Новости, 14.05.2025
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад
Полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего разбойное нападение на офис столичного банка 12 лет назад и похитившего 7 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:45:00+03:00
2025-05-14T10:45:00+03:00
2025-05-14T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя Подмосковья, совершившего разбойное нападение на офис столичного банка 12 лет назад и похитившего 7 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Спустя 12 лет мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками из СЗАО установили и задержали жителя г. Подольска, подозреваемого в разбойном нападении на офис банка", - написала Волк. По данным следствия, в ноябре 2012 года неизвестные проникли в офис банка на улице Народного Ополчения столицы. Там они напали на двух охранников, избили их, вскрыли банкомат, похитили из него около семи миллионов рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой). Установить личности и задержать сообщников по горячим следам не удалось. По словам Волк, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его в Подмосковье. Это стало возможным благодаря проведенным дополнительным экспертизам, в том числе молекулярно-генетическим. Фигуранту предъявлено обвинение, сейчас он заключен под стражу.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Ирина Волк
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад
Полиция задержала жителя Подмосковья, напавшего на офис банка 12 лет назад