https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html

Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его

Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его - РИА Новости, 14.05.2025

Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его

ВСУ пытались уничтожить с помощью миномета и FPV-дронов сдавшегося украинского военнослужащего, которого выводили с передовой ВС РФ, рассказал РИА Новости сам... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:34:00+03:00

2025-05-14T05:34:00+03:00

2025-05-14T05:34:00+03:00

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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить с помощью миномета и FPV-дронов сдавшегося украинского военнослужащего, которого выводили с передовой ВС РФ, рассказал РИА Новости сам украинец, взятый в плен бойцами 83-й бригады Воздушно Десантных войск в составе группировки войск "Север". "А вот это - это ребята с 83-й (бригады - ред.), когда взяли в плен, переводили уже, так сказать, ближе к своим территориям, которые были укреплены. По нам сперва сработала FPV-шечка наша (ВСУ - ред.)... А потом второй подарочек, чуть дальше уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и немного с собой подарочек дала - осколок в руку дала с собой в дорогу. Видимо, чтобы родину не забывал", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире