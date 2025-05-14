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Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его
Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его - РИА Новости, 14.05.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его
ВСУ пытались уничтожить с помощью миномета и FPV-дронов сдавшегося украинского военнослужащего, которого выводили с передовой ВС РФ, рассказал РИА Новости сам... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:34:00+03:00
2025-05-14T05:34:00+03:00
2025-05-14T05:34:00+03:00
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить с помощью миномета и FPV-дронов сдавшегося украинского военнослужащего, которого выводили с передовой ВС РФ, рассказал РИА Новости сам украинец, взятый в плен бойцами 83-й бригады Воздушно Десантных войск в составе группировки войск "Север". "А вот это - это ребята с 83-й (бригады - ред.), когда взяли в плен, переводили уже, так сказать, ближе к своим территориям, которые были укреплены. По нам сперва сработала FPV-шечка наша (ВСУ - ред.)... А потом второй подарочек, чуть дальше уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и немного с собой подарочек дала - осколок в руку дала с собой в дорогу. Видимо, чтобы родину не забывал", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Пленный рассказал, как ВСУ пытались уничтожить его
ВСУ пытались уничтожить сдавшегося в плен бойца, которого выводили ВС России