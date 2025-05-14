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"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России - РИА Новости, 14.05.2025
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14:47 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/plan-2016892558.html
"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России
"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России - РИА Новости, 14.05.2025
"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России
Европейский союз и США санкционным давлением должны задушить экономику России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:47:00+03:00
2025-05-14T14:47:00+03:00
в мире
россия
москва
жан-ноэль барро
кайя каллас
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейский союз и США санкционным давлением должны задушить экономику России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова передает Reuters."Перекрытие источников доходов "схватит" Россию за горло", — заявил Барро, комментируя американский проект санкций.В среду осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250514/predlozhenie-2016874672.html
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в мире, россия, москва, жан-ноэль барро, кайя каллас, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Жан-Ноэль Барро, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России

Глава МИД Франции Барро заявил о плане схватить Россию за горло

© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейский союз и США санкционным давлением должны задушить экономику России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова передает Reuters.
«
"Перекрытие источников доходов "схватит" Россию за горло", — заявил Барро, комментируя американский проект санкций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Вчера, 13:40
В среду осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины
Вчера, 12:44
 
В миреРоссияМоскваЖан-Ноэль БарроКайя КалласЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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