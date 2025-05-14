https://ria.ru/20250514/plan-2016892558.html

"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России

"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России - РИА Новости, 14.05.2025

"За горло". Глава МИД Франции выступил с дерзким планом против России

Европейский союз и США санкционным давлением должны задушить экономику России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:47:00+03:00

2025-05-14T14:47:00+03:00

2025-05-14T14:47:00+03:00

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейский союз и США санкционным давлением должны задушить экономику России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова передает Reuters."Перекрытие источников доходов "схватит" Россию за горло", — заявил Барро, комментируя американский проект санкций.В среду осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250514/predlozhenie-2016874672.html

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