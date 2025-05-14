https://ria.ru/20250514/pesnyary-2016946378.html
Ансамбль "Песняры" отсудил свой бренд в России
Ансамбль "Песняры" отсудил свой бренд в России - РИА Новости, 14.05.2025
Ансамбль "Песняры" отсудил свой бренд в России
Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску белорусского государственного ансамбля "Песняры" частично прекратил правовую охрану в России товарного знака... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:44:00+03:00
2025-05-14T17:44:00+03:00
2025-05-14T17:44:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
песняры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849310603_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_6f32a28f53d5ecb34eecf40c430a0c1a.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску белорусского государственного ансамбля "Песняры" частично прекратил правовую охрану в России товарного знака "Песняры", принадлежащего белорусскому ООО "Нетбикс", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец просил отменить регистрацию бренда для товаров "алкогольные напитки за исключением пива" и таких услуг единственного класса, как менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба, в связи с его неиспользованием ответчиком. По данным Роспатента, спорный словесный товарный знак был зарегистрирован в 2003 году на имя московского ООО "Песняры", в феврале 2020 года первоначальный правообладатель передал исключительное право на бренд ответчику ООО "Нетбикс". "Песняры", которым принадлежит общеизвестный с 1985 года в России товарный знак "Песняры", в 2019 году попросили Роспатент аннулировать регистрацию конкурирующего бренда, ссылаясь на то, что нарушены его права, так как использование сходного обозначения будет ассоциироваться у потребителей с популярным ансамблем и вводить в заблуждение относительно производителя товаров и исполнителя услуг. Ведомство частично удовлетворило возражение. Учитывая, что общеизвестный знак ансамбля зарегистрирован только для двух услуг – "организация и проведение концертов" и "шоу-программы", – Роспатент в июле 2020 года аннулировал регистрацию для однородных услуг и связанных с ними товаров. В перечень таких товаров вошли магнитные носители информации, диски звукозаписи, печатная продукция, фотоснимки и календари, в перечень однородных услуг – менеджмент в области творческого бизнеса, мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, развлекательные телепередачи, услуги оркестров, видеосъемка и т.п. Ансамбль "Песняры" остался недоволен решением Роспатента и оспорил его в суде. Он настаивал на полном аннулировании спорного товарного знака. Так, музыканты отмечали "тесную взаимосвязь" товаров категории "алкогольные напитки" с услугами "организация и проведение концертов", "шоу-программы". Однако СИП в 2022 году претензии ансамбля отклонил, признав решение Роспатента законным. После этого "Песняры" в мае прошлого года попросили суд частично отменить регистрацию принадлежащего "Нетбиксу" бренда по другому предусмотренному законом основанию – в связи с неиспользованием в течение последних трех лет. Этот иск суд в среду полностью удовлетворил.
https://ria.ru/20230204/pesnyary-1849299063.html
https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), песняры
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Песняры
Ансамбль "Песняры" отсудил свой бренд в России
Ансамбль "Песняры" отсудил свой бренд в России у белорусского ООО "Нетбикс"
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску белорусского государственного ансамбля "Песняры" частично прекратил правовую охрану в России товарного знака "Песняры", принадлежащего белорусскому ООО "Нетбикс", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истец просил отменить регистрацию бренда для товаров "алкогольные напитки за исключением пива" и таких услуг единственного класса, как менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба, в связи с его неиспользованием ответчиком.
По данным Роспатента
, спорный словесный товарный знак был зарегистрирован в 2003 году на имя московского ООО "Песняры
", в феврале 2020 года первоначальный правообладатель передал исключительное право на бренд ответчику ООО "Нетбикс".
"Песняры", которым принадлежит общеизвестный с 1985 года в России
товарный знак "Песняры", в 2019 году попросили Роспатент аннулировать регистрацию конкурирующего бренда, ссылаясь на то, что нарушены его права, так как использование сходного обозначения будет ассоциироваться у потребителей с популярным ансамблем и вводить в заблуждение относительно производителя товаров и исполнителя услуг.
Ведомство частично удовлетворило возражение. Учитывая, что общеизвестный знак ансамбля зарегистрирован только для двух услуг – "организация и проведение концертов" и "шоу-программы", – Роспатент в июле 2020 года аннулировал регистрацию для однородных услуг и связанных с ними товаров.
В перечень таких товаров вошли магнитные носители информации, диски звукозаписи, печатная продукция, фотоснимки и календари, в перечень однородных услуг – менеджмент в области творческого бизнеса, мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, развлекательные телепередачи, услуги оркестров, видеосъемка и т.п.
Ансамбль "Песняры" остался недоволен решением Роспатента и оспорил его в суде. Он настаивал на полном аннулировании спорного товарного знака. Так, музыканты отмечали "тесную взаимосвязь" товаров категории "алкогольные напитки" с услугами "организация и проведение концертов", "шоу-программы". Однако СИП в 2022 году претензии ансамбля отклонил, признав решение Роспатента законным.
После этого "Песняры" в мае прошлого года попросили суд частично отменить регистрацию принадлежащего "Нетбиксу" бренда по другому предусмотренному законом основанию – в связи с неиспользованием в течение последних трех лет. Этот иск суд в среду полностью удовлетворил.