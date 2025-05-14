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В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
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12:34 14.05.2025 (обновлено: 12:43 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peskov-2016855252.html
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе
Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:34:00+03:00
2025-05-14T12:43:00+03:00
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стамбул
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза."Еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и европейских стран, обладателей ядерного оружия, по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире, европа, франция, эммануэль макрон
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Европа, Франция, Эммануэль Макрон
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе

Песков оценил будущее усиление структуры ядерной безопасности в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза.
"Еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и европейских стран, обладателей ядерного оружия, по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
11 мая, 10:47
 
РоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреЕвропаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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