https://ria.ru/20250514/peskov-2016855252.html

В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе

В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 14.05.2025

В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе

Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:34:00+03:00

2025-05-14T12:34:00+03:00

2025-05-14T12:43:00+03:00

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

владимир путин

в мире

европа

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза."Еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и европейских стран, обладателей ядерного оружия, по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.

https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html

россия

стамбул

украина

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире, европа, франция, эммануэль макрон