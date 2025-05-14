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В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе
Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:34:00+03:00
2025-05-14T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза."Еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и европейских стран, обладателей ядерного оружия, по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
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В Кремле оценили планы Макрона о размещении ядерного оружия в Европе
Песков оценил будущее усиление структуры ядерной безопасности в Европе