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В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 14.05.2025 (обновлено: 12:49 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peskov-2016855145.html
В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле
В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле
Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:33:00+03:00
2025-05-14T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
дмитрий песков
россия
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016794862.html
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стамбул, дмитрий песков, россия, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле

Песков: Кремль пока не озвучивает состав российской делегации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулДмитрий ПесковРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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