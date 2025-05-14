https://ria.ru/20250514/peskov-2016855145.html

В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле

В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

В Кремле пока не озвучивают состав российской делегации в Стамбуле

Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:33:00+03:00

2025-05-14T12:33:00+03:00

2025-05-14T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html

https://ria.ru/20250514/turtsija-2016794862.html

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стамбул, дмитрий песков, россия, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский