https://ria.ru/20250514/peskov-2016854350.html
Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран
Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран - РИА Новости, 14.05.2025
Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран
Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:30:00+03:00
2025-05-14T12:30:00+03:00
2025-05-14T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что предстоящий визит Путина в Иран находится на стадии согласования по дипломатическим каналам. "Действительно, у президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить с официальным или рабочим визитом Иран... Пока сроки не согласованы. Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда может состояться поездка Путина в Иран. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве в середине апреля заявил, что Тегеран надеется на визит Путина в Иран в 2025 году. Иранский министр, помимо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда провел переговоры с российским президентом.
https://ria.ru/20250506/putin-2015267415.html
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РИА Новости
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Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Аббас Аракчи, В мире
Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран
Песков: у Путина есть приглашение в Иран, но сроки визита пока не согласованы