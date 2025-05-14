https://ria.ru/20250514/peskov-2016854350.html

Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран

Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран - РИА Новости, 14.05.2025

Песков рассказал о возможном визите Путина в Иран

Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:31:00+03:00

иран

россия

москва

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дмитрий песков

аббас аракчи

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что предстоящий визит Путина в Иран находится на стадии согласования по дипломатическим каналам. "Действительно, у президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить с официальным или рабочим визитом Иран... Пока сроки не согласованы. Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда может состояться поездка Путина в Иран. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве в середине апреля заявил, что Тегеран надеется на визит Путина в Иран в 2025 году. Иранский министр, помимо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда провел переговоры с российским президентом.

https://ria.ru/20250506/putin-2015267415.html

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Варвара Скокшина

иран, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, аббас аракчи, в мире