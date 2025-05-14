СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции
Зеленский поедет на переговоры в Стамбул с Умеровым, Сибигой, Ермаком и Жовквой
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV со ссылкой на свои источники.
В среду советник офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.
"В Турцию также планируют поехать глава офиса… (Зеленского – ред.) Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник (Зеленского - ред.) Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте радио.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.