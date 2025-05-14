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СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 14.05.2025 (обновлено: 23:00 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016995898.html
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции
В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:36:00+03:00
2025-05-14T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
в мире
россия
украина
владимир зеленский
андрей ермак
рустем умеров
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV со ссылкой на свои источники.В среду советник офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне."В Турцию также планируют поехать глава офиса… (Зеленского – ред.) Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник (Зеленского - ред.) Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте радио.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016995382.html
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турция, в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, андрей сибига, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Турция, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Андрей Сибига, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Турции

Зеленский поедет на переговоры в Стамбул с Умеровым, Сибигой, Ермаком и Жовквой

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV со ссылкой на свои источники.
В среду советник офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Вчера, 22:56
"В Турцию также планируют поехать глава офиса… (Зеленского – ред.) Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник (Зеленского - ред.) Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте радио.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле
Вчера, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРустем УмеровАндрей СибигаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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