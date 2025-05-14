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Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая - РИА Новости, 14.05.2025
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16:14 14.05.2025 (обновлено: 16:18 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016917750.html
Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая
Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая
Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о программе планируемых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:14:00+03:00
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о программе планируемых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России."У нас нет никакой информации о какой-либо программе, в случае наличия таковой, мы вам объявим", - сказал представитель администрации корреспонденту РИА Новости в среду.
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россия, украина, стамбул, в мире
Россия, Украина, Стамбул, В мире
Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая

Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о программе планируемых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
"У нас нет никакой информации о какой-либо программе, в случае наличия таковой, мы вам объявим", - сказал представитель администрации корреспонденту РИА Новости в среду.
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