https://ria.ru/20250514/peregovory-2016917750.html

Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая

Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая - РИА Новости, 14.05.2025

Администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров 15 мая

Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о программе планируемых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:14:00+03:00

2025-05-14T16:14:00+03:00

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информацией о программе планируемых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России."У нас нет никакой информации о какой-либо программе, в случае наличия таковой, мы вам объявим", - сказал представитель администрации корреспонденту РИА Новости в среду.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016904320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, в мире