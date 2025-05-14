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"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016901776.html
"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле
"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:16:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
сша
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International Reporters."Жесткая позиция Киева охладила энтузиазм Вашингтона, который в последние дни стал более критично относиться к украинскому руководству, обвиняя его в нежелании достигать мира с Россией. Пятнадцатое мая может прояснить, готова ли Украина возобновить диалог или дипломатическая фаза будет снова отложена", — говорится в публикации.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с российским лидером. По его словам, в Кремле оценивают только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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в мире, россия, украина, стамбул, сша, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, США, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле

Журналист Лучиди: переговоры в Стамбуле покажут, готова ли Украина к диалогу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International Reporters.
"Жесткая позиция Киева охладила энтузиазм Вашингтона, который в последние дни стал более критично относиться к украинскому руководству, обвиняя его в нежелании достигать мира с Россией. Пятнадцатое мая может прояснить, готова ли Украина возобновить диалог или дипломатическая фаза будет снова отложена", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с российским лидером. По его словам, в Кремле оценивают только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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11 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулСШАПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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