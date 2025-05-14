"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле
Журналист Лучиди: переговоры в Стамбуле покажут, готова ли Украина к диалогу
Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International Reporters.
"Жесткая позиция Киева охладила энтузиазм Вашингтона, который в последние дни стал более критично относиться к украинскому руководству, обвиняя его в нежелании достигать мира с Россией. Пятнадцатое мая может прояснить, готова ли Украина возобновить диалог или дипломатическая фаза будет снова отложена", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с российским лидером. По его словам, в Кремле оценивают только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах.