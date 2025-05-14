https://ria.ru/20250514/peregovory-2016901776.html

"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле

"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

"Охладила энтузиазм". На Западе сделали заявление о переговорах в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле покажут, готов ли Киев к возобновлению диалога, пишет итальянский журналист Андреа Лучиди в статье для International Reporters."Жесткая позиция Киева охладила энтузиазм Вашингтона, который в последние дни стал более критично относиться к украинскому руководству, обвиняя его в нежелании достигать мира с Россией. Пятнадцатое мая может прояснить, готова ли Украина возобновить диалог или дипломатическая фаза будет снова отложена", — говорится в публикации.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с российским лидером. По его словам, в Кремле оценивают только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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