https://ria.ru/20250514/peregovory-2016893843.html
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле
Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:52:00+03:00
2025-05-14T14:52:00+03:00
2025-05-14T20:11:00+03:00
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дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Так решил президент", — сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему для переговоров в Стамбуле была выбрана дата 15 мая.Ранее Путин предложил возобновить переговоры России с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, павел зарубин
Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле
Песков сообщил, что дату переговоров в Стамбуле определил сам президент России