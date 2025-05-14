https://ria.ru/20250514/peregovory-2016893843.html

Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле

Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025

Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле

Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:52:00+03:00

2025-05-14T14:52:00+03:00

2025-05-14T20:11:00+03:00

стамбул

россия

дмитрий песков

украина

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Так решил президент", — сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему для переговоров в Стамбуле была выбрана дата 15 мая.Ранее Путин предложил возобновить переговоры России с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, павел зарубин