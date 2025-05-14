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Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025
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14:52 14.05.2025 (обновлено: 20:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016893843.html
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле
Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:52:00+03:00
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стамбул
россия
дмитрий песков
украина
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.&quot;Так решил президент&quot;, — сказал Песков тележурналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему для переговоров в Стамбуле была выбрана дата 15 мая.Ранее Путин предложил возобновить переговоры России с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.
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стамбул, россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, павел зарубин
Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Дату переговоров в Стамбуле определил Путин, заявили в Кремле

Песков сообщил, что дату переговоров в Стамбуле определил сам президент России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дату переговоров России с Украиной, которые возобновятся в Стамбуле 15 мая, определил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"Так решил президент", — сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему для переговоров в Стамбуле была выбрана дата 15 мая.

Ранее Путин предложил возобновить переговоры России с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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СтамбулРоссияДмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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