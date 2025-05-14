https://ria.ru/20250514/penza-2016819764.html

В Пензе рассказали подробности избиения мужчины в баре

В Пензе рассказали подробности избиения мужчины в баре - РИА Новости, 14.05.2025

В Пензе рассказали подробности избиения мужчины в баре

Житель Пензы, который якобы подвергся групповому избиению, сильно пьяным вышел из бара с другим посетителем и получил от него один удар, другие гости заведения... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:14:00+03:00

2025-05-14T10:14:00+03:00

2025-05-14T10:14:00+03:00

происшествия

пенза

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Житель Пензы, который якобы подвергся групповому избиению, сильно пьяным вышел из бара с другим посетителем и получил от него один удар, другие гости заведения пытались оказать помощь пострадавшему, после чего тот поднялся и ушел, сообщили в областном управлении МВД со ссылкой на данные камеры видеонаблюдения. Ранее в ведомстве сообщили, что бригада скорой помощи 10 мая уведомила полицию об обращении гражданина после нанесения ему травм на улице Ленина в Пензе, полицейские выясняют все обстоятельства избиения местного жителя возле бара "Мел". В СК РФ заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному СУСК возбудить уголовное дело о хулиганстве после сообщения об избиении группой мужчин местного жителя. В полиции со ссылкой на опрос потерпевшего отметили, что он выпил со своим приятелем, после чего застолье решили продолжить в баре, но что происходило в заведении, вспомнить не смог, сославшись на сильное алкогольное опьянение. "Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения с одного из заведений, расположенного на улице Ленина. На видеозаписи видно, что потерпевший выходит из бара с гражданином славянской внешности, который нанес ему один удар в область лица, после чего он теряет равновесие и падает. К нему стали подходить другие гости заведения и пытались его поднять и оказать разную помощь, после чего он поднялся и ушел. Каких-либо ударов со стороны других посетителей в отношении потерпевшего не было", - сказали журналистам в пресс-службе УМВД. В ведомстве добавили, что полиция опрашивает свидетелей и очевидцев и принимает меры к розыску обидчика потерпевшего.

https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html

https://ria.ru/20250514/zhitelnitsa-2016815064.html

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происшествия, пенза, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)