https://ria.ru/20250514/patrushev-2016900815.html

Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом

Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом - РИА Новости, 14.05.2025

Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом

Эпизоотическая обстановка в 2025 году в мире остается непростой, но в России ситуация стабильна, очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:12:00+03:00

2025-05-14T15:12:00+03:00

2025-05-14T15:12:00+03:00

здоровье - общество

россия

дмитрий патрушев

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970330327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f8ac53b13c3fbf2d6ab492a2c305e6.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эпизоотическая обстановка в 2025 году в мире остается непростой, но в России ситуация стабильна, очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не обнаруживалось, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. "Хотя в 2025 году эпизоотическая обстановка в мире остается непростой, в России ситуация стабильная. В промышленном секторе очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не фиксировалось", - приводит пресс-служба Патрушева его слова в рамках заседания правительственной противоэпизоотической комиссии. Он отметил, что благодаря мероприятиям Россельхознадзора, в том числе связанных с активным внедрением цифровых инструментов контроля, в России налажена одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере ветеринарного благополучия. "Все профилактические мероприятия должны осуществляться на местах в полном соответствии с требованиями ветеринарной безопасности", - подчеркнул вице-премьер. На совещании также обсудили мероприятия по профилактике заболеваний животных в дикой фауне. Также заместитель председателя правительства РФ по итогам заседания поручил усилить меры профилактики распространения инфекций в регионах и усилить контроль перемещения животных и продукции на всех видах транспорта.

https://ria.ru/20250511/donskikh-2016291493.html

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)