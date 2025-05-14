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Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом
Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом - РИА Новости, 14.05.2025
Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом
Эпизоотическая обстановка в 2025 году в мире остается непростой, но в России ситуация стабильна, очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:12:00+03:00
2025-05-14T15:12:00+03:00
2025-05-14T15:12:00+03:00
здоровье - общество
россия
дмитрий патрушев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эпизоотическая обстановка в 2025 году в мире остается непростой, но в России ситуация стабильна, очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не обнаруживалось, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. "Хотя в 2025 году эпизоотическая обстановка в мире остается непростой, в России ситуация стабильная. В промышленном секторе очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не фиксировалось", - приводит пресс-служба Патрушева его слова в рамках заседания правительственной противоэпизоотической комиссии. Он отметил, что благодаря мероприятиям Россельхознадзора, в том числе связанных с активным внедрением цифровых инструментов контроля, в России налажена одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере ветеринарного благополучия. "Все профилактические мероприятия должны осуществляться на местах в полном соответствии с требованиями ветеринарной безопасности", - подчеркнул вице-премьер. На совещании также обсудили мероприятия по профилактике заболеваний животных в дикой фауне. Также заместитель председателя правительства РФ по итогам заседания поручил усилить меры профилактики распространения инфекций в регионах и усилить контроль перемещения животных и продукции на всех видах транспорта.
https://ria.ru/20250511/donskikh-2016291493.html
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здоровье - общество, россия, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом
Патрушев: в России эпизоотическая ситуация остается стабильной