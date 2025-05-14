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Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России - РИА Новости, 14.05.2025
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06:55 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/parad-2016797755.html
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России - РИА Новости, 14.05.2025
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России
Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:55:00+03:00
2025-05-14T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo. "Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года - даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство", - сообщили в компании. Так, показатель максимального потребления трафика достиг пика именно 9 мая во время трансляции парада - 3,35 Тбит/с против прежнего рекорда на Новый год в 3 Тбит/с. И хотя общее количество зрителей практически совпало, составив около двух миллионов человек, интенсивность просмотров оказалась существенно выше у праздничного парада Победы, добавили там. "Пользователи внимательно следили за трансляцией с Красной площади от начала до конца, тогда как многие зрители новогодних мероприятий периодически отвлекались на другие каналы и развлечения", - пояснили в CDNvideo.
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общество, технологии, россия, билайн
Общество, Технологии, Россия, Билайн
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России

Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.
"Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года - даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство", - сообщили в компании.
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Так, показатель максимального потребления трафика достиг пика именно 9 мая во время трансляции парада - 3,35 Тбит/с против прежнего рекорда на Новый год в 3 Тбит/с.
И хотя общее количество зрителей практически совпало, составив около двух миллионов человек, интенсивность просмотров оказалась существенно выше у праздничного парада Победы, добавили там.
"Пользователи внимательно следили за трансляцией с Красной площади от начала до конца, тогда как многие зрители новогодних мероприятий периодически отвлекались на другие каналы и развлечения", - пояснили в CDNvideo.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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