https://ria.ru/20250514/parad-2016797755.html

Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России

Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России - РИА Новости, 14.05.2025

Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России

Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:55:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo. "Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года - даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство", - сообщили в компании. Так, показатель максимального потребления трафика достиг пика именно 9 мая во время трансляции парада - 3,35 Тбит/с против прежнего рекорда на Новый год в 3 Тбит/с. И хотя общее количество зрителей практически совпало, составив около двух миллионов человек, интенсивность просмотров оказалась существенно выше у праздничного парада Победы, добавили там. "Пользователи внимательно следили за трансляцией с Красной площади от начала до конца, тогда как многие зрители новогодних мероприятий периодически отвлекались на другие каналы и развлечения", - пояснили в CDNvideo.

https://ria.ru/20250511/belousov-2016270432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, билайн