https://ria.ru/20250514/parad-2016797755.html
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России - РИА Новости, 14.05.2025
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России
Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:55:00+03:00
2025-05-14T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo. "Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года - даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство", - сообщили в компании. Так, показатель максимального потребления трафика достиг пика именно 9 мая во время трансляции парада - 3,35 Тбит/с против прежнего рекорда на Новый год в 3 Тбит/с. И хотя общее количество зрителей практически совпало, составив около двух миллионов человек, интенсивность просмотров оказалась существенно выше у праздничного парада Победы, добавили там. "Пользователи внимательно следили за трансляцией с Красной площади от начала до конца, тогда как многие зрители новогодних мероприятий периодически отвлекались на другие каналы и развлечения", - пояснили в CDNvideo.
https://ria.ru/20250511/belousov-2016270432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, билайн
Общество, Технологии, Россия, Билайн
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в России
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025 году в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.
"Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года - даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство", - сообщили в компании.
Так, показатель максимального потребления трафика достиг пика именно 9 мая во время трансляции парада - 3,35 Тбит/с против прежнего рекорда на Новый год в 3 Тбит/с.
И хотя общее количество зрителей практически совпало, составив около двух миллионов человек, интенсивность просмотров оказалась существенно выше у праздничного парада Победы, добавили там.
"Пользователи внимательно следили за трансляцией с Красной площади от начала до конца, тогда как многие зрители новогодних мероприятий периодически отвлекались на другие каналы и развлечения", - пояснили в CDNvideo.