https://ria.ru/20250514/pakistan-2016994864.html

При ударах Индии по Пакистану повреждены шесть аэродромов

При ударах Индии по Пакистану повреждены шесть аэродромов - РИА Новости, 14.05.2025

При ударах Индии по Пакистану повреждены шесть аэродромов

По меньшей мере шесть пакистанских аэродромов получили повреждения в результате ракетных ударов Индии в субботу, сообщает издание Washington Post на основании... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:26:00+03:00

2025-05-14T22:26:00+03:00

2025-05-14T22:26:00+03:00

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индия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть пакистанских аэродромов получили повреждения в результате ракетных ударов Индии в субботу, сообщает издание Washington Post на основании просмотренных спутниковых снимков. В субботу телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщил, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам. "По данным визуального анализа Washington Post, в результате субботних ударов Индии по Пакистану были повреждены взлетно-посадочные полосы и конструкции по меньшей мере на шести аэродромах", - пишет издание. Утверждается, что на авиабазе Нур Хан, одной из важнейших в Пакистане, расположенной недалеко от Исламабада, были уничтожены два мобильных центра управления. База находится в непосредственной близости от отдела стратегических планов - подразделения, ответственного за охрану 170 ядерных боеголовок страны, хранящихся на объектах по всему Пакистану. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250514/pakistan-2016819387.html

https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html

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в мире, индия, пакистан, исламабад, операция синдур в пакистане