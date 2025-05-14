Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника
АНИ: Пакистан вернул Индии пограничника, заблудившегося на границе
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на силы пограничной безопасности Индии.
"Сегодня сотрудник пограничных сил безопасности Джаван Пурнам Кумар Шав, который находился под стражей у пакистанских рейнджеров с 23 апреля, был передан Индии", — сообщил представитель пограничных сил безопасности.
Шав взяли в плен пакистанские рейнджеры, когда он непреднамеренно пересек международную границу в районе Ферозепур в Пенджабе на следующий день после теракта в Пахалгаме, который усилил напряженность на границе.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Исламабад провел ответные атаки.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.