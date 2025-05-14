https://ria.ru/20250514/pakistan-2016819387.html

Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника

Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника - РИА Новости, 14.05.2025

Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника

Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:11:00+03:00

2025-05-14T10:11:00+03:00

2025-05-14T10:57:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на силы пограничной безопасности Индии. "Сегодня сотрудник пограничных сил безопасности Джаван Пурнам Кумар Шав, который находился под стражей у пакистанских рейнджеров с 23 апреля, был передан Индии", — сообщил представитель пограничных сил безопасности. Шав взяли в плен пакистанские рейнджеры, когда он непреднамеренно пересек международную границу в районе Ферозепур в Пенджабе на следующий день после теракта в Пахалгаме, который усилил напряженность на границе. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения. Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Исламабад провел ответные атаки.По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html

https://ria.ru/20250514/indiya-2016797247.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане