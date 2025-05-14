Рейтинг@Mail.ru
Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 14.05.2025 (обновлено: 10:57 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/pakistan-2016819387.html
Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника
Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника - РИА Новости, 14.05.2025
Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника
Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:11:00+03:00
2025-05-14T10:57:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323513_0:222:3085:1957_1920x0_80_0_0_4539e4e8b1dc888640ce15fadd25c0b1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на силы пограничной безопасности Индии. "Сегодня сотрудник пограничных сил безопасности Джаван Пурнам Кумар Шав, который находился под стражей у пакистанских рейнджеров с 23 апреля, был передан Индии", — сообщил представитель пограничных сил безопасности. Шав взяли в плен пакистанские рейнджеры, когда он непреднамеренно пересек международную границу в районе Ферозепур в Пенджабе на следующий день после теракта в Пахалгаме, который усилил напряженность на границе. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения. Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Исламабад провел ответные атаки.По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html
https://ria.ru/20250514/indiya-2016797247.html
индия
пакистан
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323513_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_f9a1a513e616317583bd75f9502e6776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан вернул Индии заблудившегося пограничника

АНИ: Пакистан вернул Индии пограничника, заблудившегося на границе

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Пакистан вернул Индии рядового пограничных войск, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны, сообщило агентство АНИ со ссылкой на силы пограничной безопасности Индии.
"Сегодня сотрудник пограничных сил безопасности Джаван Пурнам Кумар Шав, который находился под стражей у пакистанских рейнджеров с 23 апреля, был передан Индии", — сообщил представитель пограничных сил безопасности.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
МИД Индии рассказал, почему Пакистан прекратил стрельбу
Вчера, 16:31
Шав взяли в плен пакистанские рейнджеры, когда он непреднамеренно пересек международную границу в районе Ферозепур в Пенджабе на следующий день после теракта в Пахалгаме, который усилил напряженность на границе.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Исламабад провел ответные атаки.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии
06:49
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала