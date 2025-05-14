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В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией - РИА Новости, 14.05.2025
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией
Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:03:00+03:00
2025-05-14T08:03:00+03:00
2025-05-14T08:03:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
шумерля
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. "Девять учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров", - говорится в сообщении Минздрава Чувашии. Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести тщательную проверку обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, шумерля, олег николаев (политик)
Происшествия, Здоровье - Общество, Шумерля, Олег Николаев (политик)
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией
В Чувашии девять школьников обратились к врачам с острой кишечной инфекцией