https://ria.ru/20250514/otravlenie-2016801611.html

В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией

В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией - РИА Новости, 14.05.2025

В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией

Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:03:00+03:00

2025-05-14T08:03:00+03:00

2025-05-14T08:03:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

шумерля

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. "Девять учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров", - говорится в сообщении Минздрава Чувашии. Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести тщательную проверку обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, шумерля, олег николаев (политик)