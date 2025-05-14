Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/otravlenie-2016801611.html
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией - РИА Новости, 14.05.2025
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией
Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:03:00+03:00
2025-05-14T08:03:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
шумерля
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики. "Девять учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров", - говорится в сообщении Минздрава Чувашии. Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести тщательную проверку обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html
шумерля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, шумерля, олег николаев (политик)
Происшествия, Здоровье - Общество, Шумерля, Олег Николаев (политик)
В Чувашии несколько школьников обратились к врачам с кишечной инфекцией

В Чувашии девять школьников обратились к врачам с острой кишечной инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Девять школьников в чувашском городе Шумерля обратились к врачам с острой кишечной инфекцией, один из них в больнице, сообщает минздрав республики.
"Девять учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров", - говорится в сообщении Минздрава Чувашии.
Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести тщательную проверку обстоятельств инцидента.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети
07:47
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоШумерляОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала