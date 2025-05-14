https://ria.ru/20250514/oteli-2016788552.html

РСТ попросил Володина рассмотреть проект о невозвратных тарифах

РСТ попросил Володина рассмотреть проект о невозвратных тарифах - РИА Новости, 14.05.2025

РСТ попросил Володина рассмотреть проект о невозвратных тарифах

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой возобновить рассмотрение законопроекта о невозвратных тарифах... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:21:00+03:00

2025-05-14T04:21:00+03:00

2025-05-14T04:21:00+03:00

туризм

вячеслав володин

туризм

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой возобновить рассмотрение законопроекта о невозвратных тарифах в отелях России, который прошел первое чтение, но был отодвинут на неопределенный срок, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что законопроект предоставляет правительству Российской Федерации полномочия по установлению в средствах размещения невозвратных тарифов, определению условий их применения и случаев исключения. "Законодательная инициатива получила положительное заключение ответственного комитета Государственной думы (комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры), а также правового управления Государственной думы и была принята в первом чтении 19 февраля 2025 года со сроком предоставления поправок до 5 марта 2025 года. Вместе с тем, по неясным нам причинам 24 марта 2025 года Советом Государственной думы Российской Федерации было принято решение перенести рассмотрение законопроекта с 26 марта 2025 года на более поздний срок, который не обозначен", - говорится в письме. В РСТ уверены, что "приостановка рассмотрения законодательной инициативы, вводящей эффективные экономические механизмы планирования средствами размещения своей финансово-хозяйственной деятельности, в настоящий момент особенно несвоевременна". Одна из причин - развитие зарубежных направлений, с которыми отечественным объектам сложнее конкурировать, так как те находятся в совершенно других экономических условиях. "Ведение невозвратных тарифов наравне с возвратными будет означать появление эффективных экономических механизмов обеспечения минимально необходимого для рентабельности уровня загрузки средства размещения в различные периоды его функционирования в течение года (высокие и низкие сезоны), позволит предпринимателям точнее планировать финансово-хозяйственную деятельность, избавит от того хаоса, который существует сейчас, когда постоялец имеет право отказаться от бронирования хоть в день заезда и вернуть средства полностью", - говорится в письме. "Просим вас, уважаемый Вячеслав Викторович, дать поручение на скорейшее возобновление прохождения столь необходимого туристской индустрии законопроекта в Государственной думе Российской Федерации. При необходимости готовы принять самое активное участие в обсуждении и доработке текста законодательной инициативы", - заключили в РСТ.

https://ria.ru/20250501/moskva-2014563084.html

https://ria.ru/20250409/rossija-2010281386.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, туризм