https://ria.ru/20250514/opros-2016814522.html

Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока

Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока - РИА Новости, 14.05.2025

Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока

Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:36:00+03:00

2025-05-14T09:36:00+03:00

2025-05-14T09:36:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Двадцать один процент опрошенных покинули свое новое место работы до окончания испытательного срока, а 15% уволились сразу после завершения испытательного срока, при этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока", - говорится в материалах сервисов. Согласно итогам исследования, большинство его участников (58%) из числа покинувших новое место работы после испытательного срока занимали должности линейного персонала, почти четверть (23%) - руководителей среднего звена, а доля топ-менеджеров среди уволившихся составила 7%. "Основной причиной ухода с нового места работы, согласно опросу, стало несоответствие озвученных перед трудоустройством условий реальному положению дел - этот пункт отметили 53% респондентов. Значительная часть опрошенных (28%) указала на неинтересные задачи как причину ухода", - уточнили в сервисах. По результатам исследования, среди причин также выделяли недовольство условиями работы (28%), отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста (23%), трудности в отношениях с руководством (18%), 14% респондентов отказались от новой работы в пользу предложения от другой компании, 11% не справились с обязанностями, а 8% ушли из-за конфликтов с коллегами. В исследовании, которое проводилось с 5 по 7 мая, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Процент погрешности не приводится.

https://ria.ru/20250513/vrachi-2016677399.html

https://ria.ru/20250318/murashko-2005731277.html

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общество, россия