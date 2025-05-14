https://ria.ru/20250514/opros-2016814522.html
Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока
Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока - РИА Новости, 14.05.2025
Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока
Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:36:00+03:00
2025-05-14T09:36:00+03:00
2025-05-14T09:36:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766283798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e5dda7274a24710ab50979fc82849cf.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Двадцать один процент опрошенных покинули свое новое место работы до окончания испытательного срока, а 15% уволились сразу после завершения испытательного срока, при этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока", - говорится в материалах сервисов. Согласно итогам исследования, большинство его участников (58%) из числа покинувших новое место работы после испытательного срока занимали должности линейного персонала, почти четверть (23%) - руководителей среднего звена, а доля топ-менеджеров среди уволившихся составила 7%. "Основной причиной ухода с нового места работы, согласно опросу, стало несоответствие озвученных перед трудоустройством условий реальному положению дел - этот пункт отметили 53% респондентов. Значительная часть опрошенных (28%) указала на неинтересные задачи как причину ухода", - уточнили в сервисах. По результатам исследования, среди причин также выделяли недовольство условиями работы (28%), отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста (23%), трудности в отношениях с руководством (18%), 14% респондентов отказались от новой работы в пользу предложения от другой компании, 11% не справились с обязанностями, а 8% ушли из-за конфликтов с коллегами. В исследовании, которое проводилось с 5 по 7 мая, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Процент погрешности не приводится.
https://ria.ru/20250513/vrachi-2016677399.html
https://ria.ru/20250318/murashko-2005731277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766283798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca29d78f2a4c57eee21cd7da66ec4930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока
"Работа.ру": почти пятая часть россиян увольнялась с нового места работы
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать один процент опрошенных покинули свое новое место работы до окончания испытательного срока, а 15% уволились сразу после завершения испытательного срока, при этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока", - говорится в материалах сервисов.
Согласно итогам исследования, большинство его участников (58%) из числа покинувших новое место работы после испытательного срока занимали должности линейного персонала, почти четверть (23%) - руководителей среднего звена, а доля топ-менеджеров среди уволившихся составила 7%.
"Основной причиной ухода с нового места работы, согласно опросу, стало несоответствие озвученных перед трудоустройством условий реальному положению дел - этот пункт отметили 53% респондентов. Значительная часть опрошенных (28%) указала на неинтересные задачи как причину ухода", - уточнили в сервисах.
По результатам исследования, среди причин также выделяли недовольство условиями работы (28%), отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста (23%), трудности в отношениях с руководством (18%), 14% респондентов отказались от новой работы в пользу предложения от другой компании, 11% не справились с обязанностями, а 8% ушли из-за конфликтов с коллегами.
В исследовании, которое проводилось с 5 по 7 мая, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России
. Процент погрешности не приводится.