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Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:59:00+03:00
2025-05-14T19:59:00+03:00
2025-05-14T19:59:00+03:00
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Генерального секретаря не будет", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что, если кто-то со стороны ООН будет присутствовать на переговорах, в офисе генсека об этом уведомят. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Генсек ООН Гутерреш не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины