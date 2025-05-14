Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/oon-2016975544.html
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:59:00+03:00
2025-05-14T19:59:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
антониу гутерреш
фархан хак
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e05ff414bd36e6d0c6fbf5e2d605fec.jpg
ООН, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Генерального секретаря не будет", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что, если кто-то со стороны ООН будет присутствовать на переговорах, в офисе генсека об этом уведомят. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/zaharova-2016804780.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22b6e8ec08184b5abcf69089bd85e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, антониу гутерреш, фархан хак, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

Генсек ООН Гутерреш не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
"Генерального секретаря не будет", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Он отметил, что, если кто-то со стороны ООН будет присутствовать на переговорах, в офисе генсека об этом уведомят.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины
Вчера, 08:52
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинАнтониу ГутеррешФархан ХакООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала