https://ria.ru/20250514/oon-2016974917.html

ООН не развалится от сокращения финансирования США, заявил Гутерреш

ООН не развалится от сокращения финансирования США, заявил Гутерреш - РИА Новости, 14.05.2025

ООН не развалится от сокращения финансирования США, заявил Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сокращением финансирования Организации и гуманитарных программ со стороны США, выразил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:50:00+03:00

2025-05-14T19:50:00+03:00

2025-05-14T19:50:00+03:00

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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сокращением финансирования Организации и гуманитарных программ со стороны США, выразил уверенность, что ООН от этого "не развалится". "Конечно, я обеспокоен тем, что наш крупнейший плательщик в Организацию Объединенных Наций и в целом в развитие и гуманитарное сотрудничество резко сократил свои взносы, а также уровнем неопределенности в отношении будущих событий в отношении начисленных взносов ООН", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Решение сложившейся проблемы, отметил он, состоит в том, чтобы убедиться, что международное сообщество "разъяснит" США, что они должны выполнять свои обязательства. "Но ООН не развалится, как и агентства ООН не рухнули из-за резких сокращений, которые произошли в начале этого года, а также глобального сокращения гуманитарной помощи и корпораций развития, свидетелями которого является мир. Они смогли принять меры", – добавил генсек Всемирной организации. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.

https://ria.ru/20250312/oon-2004579306.html

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