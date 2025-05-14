ООН не развалится от сокращения финансирования США, заявил Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш обеспокоен сокращением финансирования со стороны США
© AP Photo / Seth WenigАнтониу Гутерреш
© AP Photo / Seth Wenig
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сокращением финансирования Организации и гуманитарных программ со стороны США, выразил уверенность, что ООН от этого "не развалится".
"Конечно, я обеспокоен тем, что наш крупнейший плательщик в Организацию Объединенных Наций и в целом в развитие и гуманитарное сотрудничество резко сократил свои взносы, а также уровнем неопределенности в отношении будущих событий в отношении начисленных взносов ООН", – сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.
Решение сложившейся проблемы, отметил он, состоит в том, чтобы убедиться, что международное сообщество "разъяснит" США, что они должны выполнять свои обязательства.
"Но ООН не развалится, как и агентства ООН не рухнули из-за резких сокращений, которые произошли в начале этого года, а также глобального сокращения гуманитарной помощи и корпораций развития, свидетелями которого является мир. Они смогли принять меры", – добавил генсек Всемирной организации.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
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