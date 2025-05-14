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В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя - РИА Новости, 14.05.2025
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18:04 14.05.2025 (обновлено: 18:23 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/omsk-2016953584.html
В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя
В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя - РИА Новости, 14.05.2025
В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя
Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:04:00+03:00
2025-05-14T18:23:00+03:00
происшествия
жкх
омск
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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в яму на улице Котельникова в Омске. Инцидент произошел утром во дворе многоэтажного дома. На кадрах очевидца события, выложивших их в соцсеть видно, что часть машины провалилась в глубокую яму на обочине дороги. "Мусоровоз решил проехать по газону и провалился. На место выехала бригада сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Яму будут засыпать песком или щебнем", – сообщили в администрации Омска. Вытаскивал мусоровоз другой грузовик.
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происшествия, жкх, омск
Происшествия, ЖКХ, Омск
В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя

Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в глубокую яму в Омске

© Фото : соцсетиМусоровоз провалился в яму после дождя в Омске
Мусоровоз провалился в яму после дождя в Омске - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : соцсети
Мусоровоз провалился в яму после дождя в Омске
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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в яму на улице Котельникова в Омске. Инцидент произошел утром во дворе многоэтажного дома. На кадрах очевидца события, выложивших их в соцсеть видно, что часть машины провалилась в глубокую яму на обочине дороги.
«
"Мусоровоз решил проехать по газону и провалился. На место выехала бригада сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Яму будут засыпать песком или щебнем", – сообщили в администрации Омска.
Вытаскивал мусоровоз другой грузовик.
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