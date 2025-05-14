В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя
Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в глубокую яму в Омске
© Фото : соцсетиМусоровоз провалился в яму после дождя в Омске
© Фото : соцсети
Мусоровоз провалился в яму после дождя в Омске
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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в яму на улице Котельникова в Омске. Инцидент произошел утром во дворе многоэтажного дома. На кадрах очевидца события, выложивших их в соцсеть видно, что часть машины провалилась в глубокую яму на обочине дороги.
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"Мусоровоз решил проехать по газону и провалился. На место выехала бригада сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Яму будут засыпать песком или щебнем", – сообщили в администрации Омска.
Вытаскивал мусоровоз другой грузовик.
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