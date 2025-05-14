https://ria.ru/20250514/omsk-2016953584.html

В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя

В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя - РИА Новости, 14.05.2025

В Омске мусоровоз провалился в яму после дождя

Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:04:00+03:00

2025-05-14T18:04:00+03:00

2025-05-14T18:23:00+03:00

происшествия

жкх

омск

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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Мусоровоз регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Магнит" провалился в яму на улице в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Мусоровоз регионального оператора "Магнит" провалился в яму на улице Котельникова в Омске. Инцидент произошел утром во дворе многоэтажного дома. На кадрах очевидца события, выложивших их в соцсеть видно, что часть машины провалилась в глубокую яму на обочине дороги. "Мусоровоз решил проехать по газону и провалился. На место выехала бригада сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Яму будут засыпать песком или щебнем", – сообщили в администрации Омска. Вытаскивал мусоровоз другой грузовик.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

омск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, омск