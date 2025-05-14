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У главы Новочеркасска прошли обыски - РИА Новости, 14.05.2025
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08:27 14.05.2025 (обновлено: 08:35 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/obyski-2016803007.html
У главы Новочеркасска прошли обыски
У главы Новочеркасска прошли обыски - РИА Новости, 14.05.2025
У главы Новочеркасска прошли обыски
Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:27:00+03:00
2025-05-14T08:35:00+03:00
происшествия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах."Поздно вечером у него дома и в администрации города прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Лысенко был задержан во вторник.По сведениям СУ СК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении сотрудника администрации - дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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происшествия, новочеркасск
Происшествия, Новочеркасск
У главы Новочеркасска прошли обыски

Дома и на работе у главы Новочеркасска Лысенко прошли обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Поздно вечером у него дома и в администрации города прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Лысенко был задержан во вторник.
По сведениям СУ СК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.
В отношении главы администрации Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении сотрудника администрации - дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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