У главы Новочеркасска прошли обыски
Дома и на работе у главы Новочеркасска Лысенко прошли обыски
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Поздно вечером у него дома и в администрации города прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Лысенко был задержан во вторник.
По сведениям СУ СК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.
В отношении главы администрации Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении сотрудника администрации - дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).