https://ria.ru/20250514/obyski-2016803007.html

У главы Новочеркасска прошли обыски

У главы Новочеркасска прошли обыски - РИА Новости, 14.05.2025

У главы Новочеркасска прошли обыски

Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:27:00+03:00

2025-05-14T08:27:00+03:00

2025-05-14T08:35:00+03:00

происшествия

новочеркасск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Обыски прошли дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах."Поздно вечером у него дома и в администрации города прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Лысенко был задержан во вторник.По сведениям СУ СК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку "в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении сотрудника администрации - дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250513/vzyatki-2016712091.html

новочеркасск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новочеркасск