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NYP: Байден забывал имена своих давних помощников - РИА Новости, 14.05.2025
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09:12 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/nyp-2016808275.html
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников - РИА Новости, 14.05.2025
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников
Бывший глава Белого дома Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет - советника по... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:12:00+03:00
2025-05-14T09:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший глава Белого дома Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет - советника по национальной безопасности Джейка Салливана и PR-сотрудницы аппарата вице-президента Кейт Бедингфилд, сообщает газета New York Post со ссылкой на книгу журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin). "Джо Байден забывал имена своих законодателей, высокопоставленных лиц иностранных государств и даже давних помощников уже на середине своего срока... В декабре 2022 года Байден даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности и директора по коммуникациям, с которыми работал с тех пор, как был вице-президентом", - пишет издание со ссылкой на книгу, которая будет опубликована на следующей неделе. Примечательно, что Салливан начал работать с Байденом в 2013 году, а Бедингфилд - в 2015. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников

NYP: Байден уже на середине срока забыл имена давних помощников

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший глава Белого дома Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет - советника по национальной безопасности Джейка Салливана и PR-сотрудницы аппарата вице-президента Кейт Бедингфилд, сообщает газета New York Post со ссылкой на книгу журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin).
"Джо Байден забывал имена своих законодателей, высокопоставленных лиц иностранных государств и даже давних помощников уже на середине своего срока... В декабре 2022 года Байден даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности и директора по коммуникациям, с которыми работал с тех пор, как был вице-президентом", - пишет издание со ссылкой на книгу, которая будет опубликована на следующей неделе.
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Примечательно, что Салливан начал работать с Байденом в 2013 году, а Бедингфилд - в 2015.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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