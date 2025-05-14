https://ria.ru/20250514/nyp-2016808275.html

NYP: Байден забывал имена своих давних помощников

NYP: Байден забывал имена своих давних помощников - РИА Новости, 14.05.2025

NYP: Байден забывал имена своих давних помощников

Бывший глава Белого дома Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет - советника по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:12:00+03:00

2025-05-14T09:12:00+03:00

2025-05-14T09:12:00+03:00

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джейк салливан

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший глава Белого дома Джо Байден уже на середине своего президентского срока забыл имена помощников, с которыми работал около десяти лет - советника по национальной безопасности Джейка Салливана и PR-сотрудницы аппарата вице-президента Кейт Бедингфилд, сообщает газета New York Post со ссылкой на книгу журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера "Первородный грех" (Original Sin). "Джо Байден забывал имена своих законодателей, высокопоставленных лиц иностранных государств и даже давних помощников уже на середине своего срока... В декабре 2022 года Байден даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности и директора по коммуникациям, с которыми работал с тех пор, как был вице-президентом", - пишет издание со ссылкой на книгу, которая будет опубликована на следующей неделе. Примечательно, что Салливан начал работать с Байденом в 2013 году, а Бедингфилд - в 2015. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html

https://ria.ru/20250509/bayden-2015909641.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, джейк салливан