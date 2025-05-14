https://ria.ru/20250514/nozh-2016885126.html

В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди

В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди - РИА Новости, 14.05.2025

В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди

Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:22:00+03:00

2025-05-14T14:22:00+03:00

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происшествия

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. По версии следствия, в Перми в начале недели девятиклассник во время ссоры с ножом напал на дядю. В конфликт вмешалась бабушка – и тоже получила травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено дело по статье об убийстве. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля", - рассказали в ведомстве. Причина конфликта мальчика со взрослыми выясняется.

https://ria.ru/20250514/ubijstvo-2016853589.html

https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016771988.html

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)