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В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди - РИА Новости, 14.05.2025
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14:22 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/nozh-2016885126.html
В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди
В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди - РИА Новости, 14.05.2025
В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди
Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:22:00+03:00
2025-05-14T14:22:00+03:00
происшествия
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. По версии следствия, в Перми в начале недели девятиклассник во время ссоры с ножом напал на дядю. В конфликт вмешалась бабушка – и тоже получила травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено дело по статье об убийстве. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля", - рассказали в ведомстве. Причина конфликта мальчика со взрослыми выясняется.
https://ria.ru/20250514/ubijstvo-2016853589.html
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди

В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди ножом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
По версии следствия, в Перми в начале недели девятиклассник во время ссоры с ножом напал на дядю. В конфликт вмешалась бабушка – и тоже получила травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено дело по статье об убийстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля", - рассказали в ведомстве.
Причина конфликта мальчика со взрослыми выясняется.
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