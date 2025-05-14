https://ria.ru/20250514/nos-2016975092.html
В Нижнем Новгороде женщина напала на работника пункта выдачи заказов
В Нижнем Новгороде женщина напала на работника пункта выдачи заказов - РИА Новости, 14.05.2025
В Нижнем Новгороде женщина напала на работника пункта выдачи заказов
Посетительница нижегородского пункта выдачи заказов сломала нос работнику, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:53:00+03:00
2025-05-14T19:53:00+03:00
2025-05-14T19:54:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Посетительница нижегородского пункта выдачи заказов сломала нос работнику, сообщает региональная трудовая инспекция. По предварительной информации, вечером 6 мая в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов неизвестная женщина напала на 19-летнего работника и нанесла ему удары по лицу. "Спустя несколько часов после происшествия пострадавший работник самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему диагностировали перелом костей носа и ушибленные раны надбровной области", - говорится в сообщении. Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести. "Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250427/moshenniki--2013672957.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде женщина напала на работника пункта выдачи заказов
В Нижнем Новгороде женщина сломала нос работнику пункта выдачи заказов