https://ria.ru/20250514/noch-2017003114.html
Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая
Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая
Заморозки не исключены в Подмосковье в ночь на 15 мая, в столице температура опустится до 3-5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:38:00+03:00
2025-05-14T23:38:00+03:00
2025-05-14T23:38:00+03:00
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роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заморозки не исключены в Подмосковье в ночь на 15 мая, в столице температура опустится до 3-5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В четверг ночью будет еще холодно, потому что продолжают поступать воздушные массы с запада, северо-запада, и при малооблачной погоде будет значительное выхолаживание. Поэтому в Москве температура будет 3-5 градусов, а по области - даже до нулевой отметки, на востоке области не исключены заморозки", - сказал Вильфанд.
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общество, московская область (подмосковье), россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая
Вильфанд: в Подмосковье в ночь на 15 мая возможны заморозки