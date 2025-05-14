https://ria.ru/20250514/noch-2017003114.html

Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая

Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая - РИА Новости, 14.05.2025

Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ночь на 15 мая

Заморозки не исключены в Подмосковье в ночь на 15 мая, в столице температура опустится до 3-5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:38:00+03:00

2025-05-14T23:38:00+03:00

2025-05-14T23:38:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заморозки не исключены в Подмосковье в ночь на 15 мая, в столице температура опустится до 3-5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В четверг ночью будет еще холодно, потому что продолжают поступать воздушные массы с запада, северо-запада, и при малооблачной погоде будет значительное выхолаживание. Поэтому в Москве температура будет 3-5 градусов, а по области - даже до нулевой отметки, на востоке области не исключены заморозки", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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общество, московская область (подмосковье), россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода