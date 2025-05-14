Рейтинг@Mail.ru
На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:19 14.05.2025 (обновлено: 20:21 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/nestor-2016977642.html
На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор
На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор - РИА Новости, 14.05.2025
На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор
Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:19:00+03:00
2025-05-14T20:21:00+03:00
религия
ватикан
западная европа
сша
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
московский патриархат
новый папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_0:33:2031:1175_1920x0_80_0_0_b69df187925927f82dcb1c708ef0759f.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового папы Римского Льва XIV, которая пройдет 18 мая в Ватикане, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США (Чикаго, штат Иллинойс). Он принадлежит к ордену Святого Августина и многие годы служил в Латинской Америке, в Перу. Церемония интронизации нового папы Римского состоится в воскресенье 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, информировала служба печати Святого престола. "Московский патриархат на интронизации папы Льва XIV будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор", - сказал в интервью РИА Новости глава ОВЦС митрополит Антоний. Как ранее сообщил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, который также собирается лететь на интронизацию Льва XIV, понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. А смысл проводимой позже торжественной мессы по случаю начала понтификата заключается в том, что Римско-католическая церковь принимает нового папу как преемника апостола Петра.
https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html
ватикан
западная европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_113:0:1918:1354_1920x0_80_0_0_5cf560f1fb5e3f35ded0abe14a8fa340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, западная европа, сша, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, новый папа римский
Религия, Ватикан, Западная Европа, США, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Новый Папа Римский
На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор

Митрополит Нестор поедет от РПЦ на интронизацию нового папы римского Льва XIV

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового папы Римского Льва XIV, которая пройдет 18 мая в Ватикане, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США (Чикаго, штат Иллинойс). Он принадлежит к ордену Святого Августина и многие годы служил в Латинской Америке, в Перу. Церемония интронизации нового папы Римского состоится в воскресенье 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, информировала служба печати Святого престола.
«
"Московский патриархат на интронизации папы Льва XIV будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор", - сказал в интервью РИА Новости глава ОВЦС митрополит Антоний.
Как ранее сообщил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, который также собирается лететь на интронизацию Льва XIV, понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. А смысл проводимой позже торжественной мессы по случаю начала понтификата заключается в том, что Римско-католическая церковь принимает нового папу как преемника апостола Петра.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист
13 мая, 16:12
 
РелигияВатиканЗападная ЕвропаСШАОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьМосковский ПатриархатНовый Папа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала