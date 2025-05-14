На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор
Митрополит Нестор поедет от РПЦ на интронизацию нового папы римского Льва XIV
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового папы Римского Льва XIV, которая пройдет 18 мая в Ватикане, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США (Чикаго, штат Иллинойс). Он принадлежит к ордену Святого Августина и многие годы служил в Латинской Америке, в Перу. Церемония интронизации нового папы Римского состоится в воскресенье 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, информировала служба печати Святого престола.
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"Московский патриархат на интронизации папы Льва XIV будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор", - сказал в интервью РИА Новости глава ОВЦС митрополит Антоний.
Как ранее сообщил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, который также собирается лететь на интронизацию Льва XIV, понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. А смысл проводимой позже торжественной мессы по случаю начала понтификата заключается в том, что Римско-католическая церковь принимает нового папу как преемника апостола Петра.