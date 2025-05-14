https://ria.ru/20250514/nestor-2016977642.html

На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор

На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор - РИА Новости, 14.05.2025

На интронизации папы римского РПЦ представит митрополит Корсунский Нестор

Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:19:00+03:00

2025-05-14T20:19:00+03:00

2025-05-14T20:21:00+03:00

религия

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западная европа

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

московский патриархат

новый папа римский

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) поедет от Русской православной церкви на интронизацию нового папы Римского Льва XIV, которая пройдет 18 мая в Ватикане, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США (Чикаго, штат Иллинойс). Он принадлежит к ордену Святого Августина и многие годы служил в Латинской Америке, в Перу. Церемония интронизации нового папы Римского состоится в воскресенье 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, информировала служба печати Святого престола. "Московский патриархат на интронизации папы Льва XIV будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор", - сказал в интервью РИА Новости глава ОВЦС митрополит Антоний. Как ранее сообщил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, который также собирается лететь на интронизацию Льва XIV, понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. А смысл проводимой позже торжественной мессы по случаю начала понтификата заключается в том, что Римско-католическая церковь принимает нового папу как преемника апостола Петра.

https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, западная европа, сша, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, новый папа римский