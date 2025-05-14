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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
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18:52 14.05.2025 (обновлено: 18:56 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/napadenie-2016964053.html
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в нападении на волонтера в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:52:00+03:00
2025-05-14T18:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в нападении на волонтера в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "️С учетом позиции представителя Серпуховской городской прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 12 июля 2025 года... На подозреваемого также возложена обязанность своевременно являться по вызовам дознавателя и в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему запрещено покидать место проживания с 22.00 до 6.00; общаться с другими участниками дела; отправлять и получать почту; использовать средства связи и интернет.
https://rsport.ria.ru/20250510/napadenie-2016257808.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье

Подозреваемому в нападении на волонтера в Подмосковье запретили отправлять почту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в нападении на волонтера в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"️С учетом позиции представителя Серпуховской городской прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 12 июля 2025 года... На подозреваемого также возложена обязанность своевременно являться по вызовам дознавателя и в суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему запрещено покидать место проживания с 22.00 до 6.00; общаться с другими участниками дела; отправлять и получать почту; использовать средства связи и интернет.
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