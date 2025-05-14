https://ria.ru/20250514/napadenie-2016964053.html

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении в Подмосковье

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в нападении на волонтера в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:52:00+03:00

2025-05-14T18:52:00+03:00

2025-05-14T18:56:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в нападении на волонтера в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "️С учетом позиции представителя Серпуховской городской прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий до 12 июля 2025 года... На подозреваемого также возложена обязанность своевременно являться по вызовам дознавателя и в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему запрещено покидать место проживания с 22.00 до 6.00; общаться с другими участниками дела; отправлять и получать почту; использовать средства связи и интернет.

https://rsport.ria.ru/20250510/napadenie-2016257808.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)