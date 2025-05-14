Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Адвокат Чумак: за просрочку оплаты ЖКУ не накажут мобилизованных россиян
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Однако оплачивать пени получатель услуг обязан не всегда, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.
Она назвала категории граждан, которые освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной и неполной оплаты коммунальных услуг. Это касается как собственников жилья, так и тех, кто просто там зарегистрирован:
- 1.мобилизованные на время их военной службы;
- 2.проходящие службу в Вооруженных силах России на время СВО;
- 3.заключившие контракт о добровольном содействии ВС России на период мобилизации (до момента окончания срока действия);
- 4.лица, служащие в пограничных структурах ФСБ во время выполнения задачи по отражению вооруженного вторжения;
- 5.члены семей, проживающие вместе с упомянутыми категориями — супруги, дети, родители, прочие родственники и нетрудоспособные иждивенцы.
По словам адвоката, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Но воспользоваться этой мерой можно лишь для одного помещения по выбору самого льготника.