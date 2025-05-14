https://ria.ru/20250514/nakazanie-2016775024.html

Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ

Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ - РИА Новости, 14.05.2025

Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ

Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:15:00+03:00

2025-05-14T02:15:00+03:00

2025-05-14T11:17:00+03:00

общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

жку

юлия чумак

мка "советник-центр"

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Однако оплачивать пени получатель услуг обязан не всегда, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.Она назвала категории граждан, которые освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной и неполной оплаты коммунальных услуг. Это касается как собственников жилья, так и тех, кто просто там зарегистрирован:По словам адвоката, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Но воспользоваться этой мерой можно лишь для одного помещения по выбору самого льготника.

https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html

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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жку, юлия чумак, мка "советник-центр"