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Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ - РИА Новости, 14.05.2025
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02:15 14.05.2025 (обновлено: 11:17 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/nakazanie-2016775024.html
Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ - РИА Новости, 14.05.2025
Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ
Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:15:00+03:00
2025-05-14T11:17:00+03:00
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
жку
юлия чумак
мка "советник-центр"
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Однако оплачивать пени получатель услуг обязан не всегда, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.Она назвала категории граждан, которые освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной и неполной оплаты коммунальных услуг. Это касается как собственников жилья, так и тех, кто просто там зарегистрирован:По словам адвоката, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Но воспользоваться этой мерой можно лишь для одного помещения по выбору самого льготника.
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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жку, юлия чумак, мка "советник-центр"
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЖКУ, Юлия Чумак, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"
Адвокат объяснила, кого не накажут за просрочку оплаты ЖКУ

Адвокат Чумак: за просрочку оплаты ЖКУ не накажут мобилизованных россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Собственники жилья должны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку 31 дня начисляются пени, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Однако оплачивать пени получатель услуг обязан не всегда, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Юлия Чумак.
Она назвала категории граждан, которые освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной и неполной оплаты коммунальных услуг. Это касается как собственников жилья, так и тех, кто просто там зарегистрирован:
  1. 1.
    мобилизованные на время их военной службы;
  2. 2.
    проходящие службу в Вооруженных силах России на время СВО;
  3. 3.
    заключившие контракт о добровольном содействии ВС России на период мобилизации (до момента окончания срока действия);
  4. 4.
    лица, служащие в пограничных структурах ФСБ во время выполнения задачи по отражению вооруженного вторжения;
  5. 5.
    члены семей, проживающие вместе с упомянутыми категориями — супруги, дети, родители, прочие родственники и нетрудоспособные иждивенцы.
По словам адвоката, закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Но воспользоваться этой мерой можно лишь для одного помещения по выбору самого льготника.
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ОбществоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЖКУЮлия ЧумакМКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"
 
 
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