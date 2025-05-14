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Британский наемник признался в любви к убийствам - РИА Новости, 14.05.2025
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Британский наемник признался в любви к убийствам
Британский наемник признался в любви к убийствам - РИА Новости, 14.05.2025
Британский наемник признался в любви к убийствам
Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд до того, как пойти воевать за ВСУ, ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги, он открыто... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:45:00+03:00
2025-05-14T05:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд до того, как пойти воевать за ВСУ, ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги, он открыто признается в своей любви к убийствам и называет самые кровопролитные бои лучшими моментами в своей жизни, выяснило РИА Новости. Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима. "Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала", - написал он на своей странице в Facebook*. В том же посте от 21 ноября 2024 года Гуд упоминает о своих трех арестах за год и вспоминает, как он избил бездомного и украл у него все собранные деньги. "Я украл его шляпу, полную монет. Он умолял вернуть ее, но я лишь смеялся, глядя в его окровавленное лицо", - написал Гуд. Наемник также вспоминает о совершенных им поджогах и о том, как он брал пистолет в школу. "Я помню этот чертов дом очень хорошо. Мы подожгли его, точно так же, как мы подожгли фабрику Сейнсбери и спрятались на крыше, пока копы искали нас с фонарями, но так и не нашли. Кинотеатр? Да, мы и его подожгли... Помню, как я брал в школу пистолет", - написал он. В множестве других публикаций он открыто признается в том, что просто "любит убивать", а наиболее ожесточенные бои называет лучшими моментам в своей жизни. "Так или иначе, я скучаю по убийствам. Это факт. Все просто. Вам это не нравится? Мне все равно... Я скучаю по тем временам, когда я, глядя на любого человека, видел смерть и кровь", - написал он 30 ноября 2024 года. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Сергей Лавров
Британский наемник признался в любви к убийствам

Британский наемник ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд до того, как пойти воевать за ВСУ, ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги, он открыто признается в своей любви к убийствам и называет самые кровопролитные бои лучшими моментами в своей жизни, выяснило РИА Новости.
Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима.
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"Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала", - написал он на своей странице в Facebook*.
В том же посте от 21 ноября 2024 года Гуд упоминает о своих трех арестах за год и вспоминает, как он избил бездомного и украл у него все собранные деньги.
"Я украл его шляпу, полную монет. Он умолял вернуть ее, но я лишь смеялся, глядя в его окровавленное лицо", - написал Гуд.
Наемник также вспоминает о совершенных им поджогах и о том, как он брал пистолет в школу.
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"Я помню этот чертов дом очень хорошо. Мы подожгли его, точно так же, как мы подожгли фабрику Сейнсбери и спрятались на крыше, пока копы искали нас с фонарями, но так и не нашли. Кинотеатр? Да, мы и его подожгли... Помню, как я брал в школу пистолет", - написал он.
В множестве других публикаций он открыто признается в том, что просто "любит убивать", а наиболее ожесточенные бои называет лучшими моментам в своей жизни.
"Так или иначе, я скучаю по убийствам. Это факт. Все просто. Вам это не нравится? Мне все равно... Я скучаю по тем временам, когда я, глядя на любого человека, видел смерть и кровь", - написал он 30 ноября 2024 года.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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