Врио начальника колонии в Хабаровском крае пойдет под суд
Врио начальника колонии в Хабаровском крае обвиняют в превышении полномочий
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 мая - РИА Новости. Врио начальника колонии в Хабаровском крае обвиняют в превышении должностных полномочий, дело передано в суд, сообщает СУ СК по региону.
"Врио начальника исправительного учреждения обвиняют по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело ведет Ванинский межрайонный следственный отдел. Уголовное дело с утвержденным Советско-Гаванской городской прокуратурой обвинительным заключением направлено в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения", - говорится в сообщении следственного управления.
По данным следствия, исполняя обязанности начальника одной из колоний-поселений в Хабаровском крае, мужчина неоднократно обращался к проживающему за пределами исправительного учреждения осужденному с требованием приобретать и доставлять цветы и продукты питания для своей знакомой, а также бытовую технику, спиртное и иные товары. Стоимость доставки и курьерских услуг он не компенсировал. Преступления совершались с октября по декабрь 2023 года, добавляет СК.
Ведомство отмечает, что глава колонии организовал для осужденного облегченный режим отбывания наказания для исполнения поручений и разрешил ему уехать в Хабаровск, где и сам пребывал. Обратно начальник колонии отправился на автомобиле осужденного вместе с ним, не возместив затраты на проезд. Как следствие, осужденный совершил повторное преступление в сфере оборота наркотиков, подчеркивает СК.
Как уточняет прокуратура Хабаровского края, должностное лицо покровительствовало осужденному и способствовало ему в реализации права на замену наказания в виде лишения свободы на исправительные работы.