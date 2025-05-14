https://ria.ru/20250514/murmansk-2016976576.html
В Мурманске будут судить организатора фиктивных экзаменов для мигрантов
В Мурманске будут судить организатора фиктивных экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 14.05.2025
В Мурманске будут судить организатора фиктивных экзаменов для мигрантов
Экзаменатор, которую обвиняют в предоставлении мигрантам правильных ответов на тестировании по русскому языку, предстанет перед судом в Мурманске, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:13:00+03:00
2025-05-14T20:13:00+03:00
2025-05-14T20:13:00+03:00
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МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Экзаменатор, которую обвиняют в предоставлении мигрантам правильных ответов на тестировании по русскому языку, предстанет перед судом в Мурманске, сообщили в региональном УМВД. Мурманчанка 1976 года рождения была задержана при силовой поддержке СОБРа в мае 2024 года, ей предъявили обвинение в организации незаконной миграции по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. По версии правоохранителей, женщина занимала должность экзаменатора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое имело право принимать экзамены у иностранных граждан на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ Полицейские полагают, что злоумышленница вместе с сообщниками принимала участие в организации фиктивых экзаменов для иностранцев, что позволило мигрантам получить сертификаты о знании русского языка, они смогли законно находиться на территории России, а также получить патент на работу. "Во время письменного этапа экзамена обвиняемая предоставляла иностранным гражданам правильные ответы на тестовые задания, а при сдачи устной части - текст с транскрипцией на национальном языке, что позволяло экзаменуемым осуществлять чтение русского языка с правильным произношением", - говорится в сообщении. По версии следствия, за подсказки каждый экзаменуемый платил исключительно наличными от 4,9 тысячи до 6,5 тысяч рублей, в зависимости от уровня, на который иностранный гражданин сдает экзамен (патент, вид на жительство или разрешение на временное проживание, гражданство) и достигнутой с иностранным гражданином договоренности о стоимости услуг. Следователи выявили пять случаев подобной сдачи экзаменов. Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мурманск, мигранты
Общество, Россия, Мурманск, Мигранты
В Мурманске будут судить организатора фиктивных экзаменов для мигрантов
В Мурманске будут судить экзаменатора, помогавшую мигрантам с ответами на тесты
МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Экзаменатор, которую обвиняют в предоставлении мигрантам правильных ответов на тестировании по русскому языку, предстанет перед судом в Мурманске, сообщили в региональном УМВД.
Мурманчанка 1976 года рождения была задержана при силовой поддержке СОБРа в мае 2024 года, ей предъявили обвинение в организации незаконной миграции по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ
.
По версии правоохранителей, женщина занимала должность экзаменатора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое имело право принимать экзамены у иностранных граждан на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ
Полицейские полагают, что злоумышленница вместе с сообщниками принимала участие в организации фиктивых экзаменов для иностранцев, что позволило мигрантам получить сертификаты о знании русского языка, они смогли законно находиться на территории России, а также получить патент на работу.
«
"Во время письменного этапа экзамена обвиняемая предоставляла иностранным гражданам правильные ответы на тестовые задания, а при сдачи устной части - текст с транскрипцией на национальном языке, что позволяло экзаменуемым осуществлять чтение русского языка с правильным произношением", - говорится в сообщении.
По версии следствия, за подсказки каждый экзаменуемый платил исключительно наличными от 4,9 тысячи до 6,5 тысяч рублей, в зависимости от уровня, на который иностранный гражданин сдает экзамен (патент, вид на жительство или разрешение на временное проживание, гражданство) и достигнутой с иностранным гражданином договоренности о стоимости услуг. Следователи выявили пять случаев подобной сдачи экзаменов.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.