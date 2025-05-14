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Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова* - РИА Новости, 14.05.2025
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01:27 14.05.2025 (обновлено: 01:29 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/muratov-2016781042.html
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова* - РИА Новости, 14.05.2025
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:27:00+03:00
2025-05-14T01:29:00+03:00
россия
общество
дмитрий муратов
алексей венедиктов (журналист)
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова внесли в реестр, в том числе, за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для "Deutsche Welle"**, "Голос Америки"** (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Например, в интервью официальному YouTube-каналу "Odesa Film Studio" одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.Замоскворецкий райсуд в позапрошлом году отказал Муратову в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250512/inoagent-2016464114.html
https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html
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россия, общество, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва
Россия, Общество, Дмитрий Муратов, Алексей Венедиктов (журналист), Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова о снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Муратов
Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Муратов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства.
Художник Анатолий Осмоловский* - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*
12 мая, 12:55
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова внесли в реестр, в том числе, за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.
Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для "Deutsche Welle"**, "Голос Америки"** (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Например, в интервью официальному YouTube-каналу "Odesa Film Studio" одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.
Замоскворецкий райсуд в позапрошлом году отказал Муратову в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
Владислав Лишкевич* - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*
7 мая, 21:37
 
РоссияОбществоДмитрий МуратовАлексей Венедиктов (журналист)Московский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Москва
 
 
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