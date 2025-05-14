Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова о снятии статуса иноагента
Дмитрий Муратов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова внесли в реестр, в том числе, за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.
Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для "Deutsche Welle"**, "Голос Америки"** (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Например, в интервью официальному YouTube-каналу "Odesa Film Studio" одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.
Замоскворецкий райсуд в позапрошлом году отказал Муратову в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России