https://ria.ru/20250514/muratov-2016781042.html

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова* - РИА Новости, 14.05.2025

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Муратова*

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:27:00+03:00

2025-05-14T01:27:00+03:00

2025-05-14T01:29:00+03:00

россия

общество

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, в которой он оспаривал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова внесли в реестр, в том числе, за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для "Deutsche Welle"**, "Голос Америки"** (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Например, в интервью официальному YouTube-каналу "Odesa Film Studio" одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.Замоскворецкий райсуд в позапрошлом году отказал Муратову в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20250512/inoagent-2016464114.html

https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва