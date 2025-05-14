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Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики - РИА Новости, 14.05.2025
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04:53 14.05.2025 (обновлено: 10:17 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mukhika-2016790704.html
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики - РИА Новости, 14.05.2025
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики
Посольство РФ в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:53:00+03:00
2025-05-14T10:17:00+03:00
в мире
уругвай
россия
монтевидео (город)
хосе мухика
яманду орси
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики, сообщила дипмиссия. О смерти Мухики, также известного как Пепе, во вторник сообщил нынешний лидер Уругвая Яманду Орси. Он поблагодарил покойного за глубокую любовь к уругвайскому народу. "Посольство России выражает свои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая Пепе Мухики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Экс-президент Уругвая был широко известен во всём мире, его уважали не только политики левого толка, к которым он сам относился, но и люди правых взглядов. Мухику называли самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
https://ria.ru/20250514/mukhika-2016785419.html
https://ria.ru/20250513/prezident-2016769022.html
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в мире, уругвай, россия, монтевидео (город), хосе мухика, яманду орси
В мире, Уругвай, Россия, Монтевидео (город), Хосе Мухика, Яманду Орси
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики

Посольство России в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью Мухики

© AP Photo / Jorge SaenzБывший президент Уругвая Хосе Мухика
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jorge Saenz
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики, сообщила дипмиссия.
О смерти Мухики, также известного как Пепе, во вторник сообщил нынешний лидер Уругвая Яманду Орси. Он поблагодарил покойного за глубокую любовь к уругвайскому народу.
Вид на столицу Уругвая Монтевидео - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Политики Латинской Америки прокомментировали смерть Хосе Мухики
02:55
"Посольство России выражает свои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая Пепе Мухики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Экс-президент Уругвая был широко известен во всём мире, его уважали не только политики левого толка, к которым он сам относился, но и люди правых взглядов. Мухику называли самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер с президентом Уругвая Хосе Мухика на ХХ Ибероамериканском саммите - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Умер самый бедный президент в мире
Вчера, 22:41
 
В миреУругвайРоссияМонтевидео (город)Хосе МухикаЯманду Орси
 
 
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