https://ria.ru/20250514/mukhika-2016790704.html
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики - РИА Новости, 14.05.2025
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики
Посольство РФ в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:53:00+03:00
2025-05-14T04:53:00+03:00
2025-05-14T10:17:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики, сообщила дипмиссия. О смерти Мухики, также известного как Пепе, во вторник сообщил нынешний лидер Уругвая Яманду Орси. Он поблагодарил покойного за глубокую любовь к уругвайскому народу. "Посольство России выражает свои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-президента Уругвая Пепе Мухики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Экс-президент Уругвая был широко известен во всём мире, его уважали не только политики левого толка, к которым он сам относился, но и люди правых взглядов. Мухику называли самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
https://ria.ru/20250514/mukhika-2016785419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, уругвай, россия, монтевидео (город), хосе мухика, яманду орси
В мире, Уругвай, Россия, Монтевидео (город), Хосе Мухика, Яманду Орси
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики
Посольство России в Монтевидео выразило соболезнования в связи со смертью Мухики