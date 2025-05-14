https://ria.ru/20250514/mukhika-2016785419.html

Политики Латинской Америки прокомментировали смерть Хосе Мухики

Политики Латинской Америки прокомментировали смерть Хосе Мухики - РИА Новости, 14.05.2025

Политики Латинской Америки прокомментировали смерть Хосе Мухики

Латинская Америка со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики потеряла своего морального лидера, считают политики и дипломаты региона, опрошенные РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:55:00+03:00

2025-05-14T02:55:00+03:00

2025-05-14T02:55:00+03:00

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ЛИМА/КИТО/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 мая - РИА Новости. Латинская Америка со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики потеряла своего морального лидера, считают политики и дипломаты региона, опрошенные РИА Новости. О смерти Мухики во вторник сообщил нынешний лидер Уругвая Яманду Орси. Он поблагодарил покойного за глубокую любовь к уругвайскому народу. "Пепе" (прозвище Мухики - ред) жил так, как, по его словам, следует жить: иметь простой дом, старую машину... У него было мужество жить просто, что так трудно найти в наши дни. У него была та самая связь между тем, что говорится, и тем, что делается, которую особенно сложно найти у политиков в наши дни, даже у политиков левого толка", - сказала агентству экс-министр по делам женщин Перу Анаи Дуранд. "Последовательность, которую Мухика всегда демонстрировал на протяжении всей своей жизни, была своего рода руководством и проводником для других латиноамериканских лидеров", - заявил РИА Новости представитель Боливии в ООН Диего Пари. "Ушел из жизни человек, преданный социальной справедливости, борьбе с неравенством, борьбе с бедностью, бескорыстный человек, отдавший всё, что у него было, своему обществу, своей стране, региону", - сказал агентству бывший замглавы МИД Эквадора Фернандо Йепес. Экс-президент Уругвая был широко известен во всём мире, его уважали не только политики левого толка, к которым он сам относился, но и люди правых взглядов. Мухику называли самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.

https://ria.ru/20250110/urugvay-1993033758.html

https://ria.ru/20250513/prezident-2016769022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уругвай, перу, боливия, хосе мухика, яманду орси, оон