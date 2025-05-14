Политики Латинской Америки прокомментировали смерть Хосе Мухики
Диего Пари: Хосе Мухика проводником для других латиноамериканских лидеров
© AP Photo / Matilde CampodonicoВид на столицу Уругвая Монтевидео
© AP Photo / Matilde Campodonico
Вид на столицу Уругвая Монтевидео. Архивное фото
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ЛИМА/КИТО/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 мая - РИА Новости. Латинская Америка со смертью экс-президента Уругвая Хосе Мухики потеряла своего морального лидера, считают политики и дипломаты региона, опрошенные РИА Новости.
О смерти Мухики во вторник сообщил нынешний лидер Уругвая Яманду Орси. Он поблагодарил покойного за глубокую любовь к уругвайскому народу.
"Пепе" (прозвище Мухики - ред) жил так, как, по его словам, следует жить: иметь простой дом, старую машину... У него было мужество жить просто, что так трудно найти в наши дни. У него была та самая связь между тем, что говорится, и тем, что делается, которую особенно сложно найти у политиков в наши дни, даже у политиков левого толка", - сказала агентству экс-министр по делам женщин Перу Анаи Дуранд.
"Ушел из жизни человек, преданный социальной справедливости, борьбе с неравенством, борьбе с бедностью, бескорыстный человек, отдавший всё, что у него было, своему обществу, своей стране, региону", - сказал агентству бывший замглавы МИД Эквадора Фернандо Йепес.
Экс-президент Уругвая был широко известен во всём мире, его уважали не только политики левого толка, к которым он сам относился, но и люди правых взглядов. Мухику называли самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью. До своего девяностолетия Мухика не дожил несколько дней.
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