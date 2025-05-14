Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали группу скинхедов - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 14.05.2025 (обновлено: 10:06 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mozyr-2016817017.html
В Белоруссии задержали группу скинхедов
В Белоруссии задержали группу скинхедов - РИА Новости, 14.05.2025
В Белоруссии задержали группу скинхедов
В городе Мозыре на юго-востоке Белоруссии пресечена деятельность группы "скинхедов", фигуранты, подавляющее большинство которых несовершеннолетние, ждут суда,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:56:00+03:00
2025-05-14T10:06:00+03:00
происшествия
белоруссия
гомельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В городе Мозыре на юго-востоке Белоруссии пресечена деятельность группы "скинхедов", фигуранты, подавляющее большинство которых несовершеннолетние, ждут суда, сообщает следственный комитет республики. "В течение года следователи УСК по Гомельской области устанавливали все обстоятельства преступной деятельности нацистской ячейки в Мозыре. Фигуранты создавали телеграм-каналы и пропагандировали идеи фашизма, разрабатывали "карательные акции", снимали экстремистский контент", - говорится в сообщении. Экстремистское формирование было причастно к совершению ряда нападений на граждан в Мозыре по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. "Проведено свыше тысячи следственных и иных процессуальных действий, изучены гигантские объемы цифровой информации, установлено восемь фигурантов, в том числе семь несовершеннолетних", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20250505/sud-2015042223.html
белоруссия
гомельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоруссия, гомельская область
Происшествия, Белоруссия, Гомельская область
В Белоруссии задержали группу скинхедов

СК Белоруссии: в городе Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В городе Мозыре на юго-востоке Белоруссии пресечена деятельность группы "скинхедов", фигуранты, подавляющее большинство которых несовершеннолетние, ждут суда, сообщает следственный комитет республики.
"В течение года следователи УСК по Гомельской области устанавливали все обстоятельства преступной деятельности нацистской ячейки в Мозыре. Фигуранты создавали телеграм-каналы и пропагандировали идеи фашизма, разрабатывали "карательные акции", снимали экстремистский контент", - говорится в сообщении.
Экстремистское формирование было причастно к совершению ряда нападений на граждан в Мозыре по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. "Проведено свыше тысячи следственных и иных процессуальных действий, изучены гигантские объемы цифровой информации, установлено восемь фигурантов, в том числе семь несовершеннолетних", - отмечается в публикации.
Националист Николай Королев в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева
5 мая, 13:29
 
ПроисшествияБелоруссияГомельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала