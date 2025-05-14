https://ria.ru/20250514/mozyr-2016817017.html
В Белоруссии задержали группу скинхедов
В Белоруссии задержали группу скинхедов - РИА Новости, 14.05.2025
В Белоруссии задержали группу скинхедов
В городе Мозыре на юго-востоке Белоруссии пресечена деятельность группы "скинхедов", фигуранты, подавляющее большинство которых несовершеннолетние, ждут суда,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:56:00+03:00
2025-05-14T09:56:00+03:00
2025-05-14T10:06:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В городе Мозыре на юго-востоке Белоруссии пресечена деятельность группы "скинхедов", фигуранты, подавляющее большинство которых несовершеннолетние, ждут суда, сообщает следственный комитет республики. "В течение года следователи УСК по Гомельской области устанавливали все обстоятельства преступной деятельности нацистской ячейки в Мозыре. Фигуранты создавали телеграм-каналы и пропагандировали идеи фашизма, разрабатывали "карательные акции", снимали экстремистский контент", - говорится в сообщении. Экстремистское формирование было причастно к совершению ряда нападений на граждан в Мозыре по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. "Проведено свыше тысячи следственных и иных процессуальных действий, изучены гигантские объемы цифровой информации, установлено восемь фигурантов, в том числе семь несовершеннолетних", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20250505/sud-2015042223.html
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происшествия, белоруссия, гомельская область
Происшествия, Белоруссия, Гомельская область
В Белоруссии задержали группу скинхедов
СК Белоруссии: в городе Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов