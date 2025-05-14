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В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев - РИА Новости, 14.05.2025
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20:24 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moskva-2016978498.html
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев - РИА Новости, 14.05.2025
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев
Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды",... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:24:00+03:00
2025-05-14T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды", сообщает столичный департамент транспорта. "С 17 мая начнем присоединять новый участок к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды". В связи с этим в центре города временно изменится схема движения трамваев", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что участок длиной более двух километров пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро "Чистые пруды" до площади трех вокзалов. Новые трамвайные пути строят по бесшовной технологии, отделённые от автодорог разметкой, чтобы обеспечить плавное и бесшумное движение. Новая линия свяжет 19 районов города, улучшив наземное сообщение для почти двух миллионов жителей, уточнили в департаменте.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев

В центре Москвы с 17 мая временно изменится схема движения трамваев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТрамвай на улице Москвы
Трамвай на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трамвай на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды", сообщает столичный департамент транспорта.
"С 17 мая начнем присоединять новый участок к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды". В связи с этим в центре города временно изменится схема движения трамваев", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что участок длиной более двух километров пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро "Чистые пруды" до площади трех вокзалов.
Новые трамвайные пути строят по бесшовной технологии, отделённые от автодорог разметкой, чтобы обеспечить плавное и бесшумное движение. Новая линия свяжет 19 районов города, улучшив наземное сообщение для почти двух миллионов жителей, уточнили в департаменте.
Трамваи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"
17 марта, 14:56
 
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