https://ria.ru/20250514/moskva-2016978498.html
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев - РИА Новости, 14.05.2025
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев
Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды",... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:24:00+03:00
2025-05-14T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды", сообщает столичный департамент транспорта. "С 17 мая начнем присоединять новый участок к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды". В связи с этим в центре города временно изменится схема движения трамваев", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что участок длиной более двух километров пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро "Чистые пруды" до площади трех вокзалов. Новые трамвайные пути строят по бесшовной технологии, отделённые от автодорог разметкой, чтобы обеспечить плавное и бесшумное движение. Новая линия свяжет 19 районов города, улучшив наземное сообщение для почти двух миллионов жителей, уточнили в департаменте.
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общество, москва, россия
В центре Москвы временно изменится схема движения трамваев
В центре Москвы с 17 мая временно изменится схема движения трамваев
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Схема движения трамваев в центре Москвы временно изменится в связи с присоединением нового участка к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды", сообщает столичный департамент транспорта
.
"С 17 мая начнем присоединять новый участок к действующим путям в районе станции метро "Чистые пруды". В связи с этим в центре города временно изменится схема движения трамваев", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что участок длиной более двух километров пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро "Чистые пруды" до площади трех вокзалов.
Новые трамвайные пути строят по бесшовной технологии, отделённые от автодорог разметкой, чтобы обеспечить плавное и бесшумное движение. Новая линия свяжет 19 районов города, улучшив наземное сообщение для почти двух миллионов жителей, уточнили в департаменте.