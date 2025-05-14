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В Москве до конца мая может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.05.2025
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19:19 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moskva-2016969064.html
В Москве до конца мая может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков
В Москве до конца мая может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве до конца мая может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков
Еще до 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:19:00+03:00
2025-05-14T19:19:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Еще до 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу в столице потеплеет до положенной в мае климатической нормы, плюс 15 - плюс 20, но без скоротечных осадков дело не обойдется. На пик потепление выйдет в предстоящие выходные, когда по ночам будет не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня до плюс 16 - плюс 21, может даже плюс 17 - плюс 22 – речь идет о 20-градусном тепле, и снова дожди", - рассказал Тишковец. Синоптик подчеркнул, что потепление будет недолгим. В начале следующей недели холодный фронт собьет наметившийся весенний порыв, и обрушит на столицу аномальные ливни, сопровождаемые вторжением очередной порции полярного воздуха. В понедельник дневная температура понизится до плюс 13 - плюс 18, во вторник до плюс 11 - плюс 16 градусов. "Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Ожидается еще до 60% от месячной нормы осадков, в городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов", - добавил Тишковец. Синоптик отметил, что лето в Москве "замаячит" на горизонте только ближе к июню.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве до конца мая может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков

В Москве до конца мая может выпасть больше половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Еще до 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу в столице потеплеет до положенной в мае климатической нормы, плюс 15 - плюс 20, но без скоротечных осадков дело не обойдется. На пик потепление выйдет в предстоящие выходные, когда по ночам будет не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня до плюс 16 - плюс 21, может даже плюс 17 - плюс 22 – речь идет о 20-градусном тепле, и снова дожди", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что потепление будет недолгим. В начале следующей недели холодный фронт собьет наметившийся весенний порыв, и обрушит на столицу аномальные ливни, сопровождаемые вторжением очередной порции полярного воздуха. В понедельник дневная температура понизится до плюс 13 - плюс 18, во вторник до плюс 11 - плюс 16 градусов.
"Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Ожидается еще до 60% от месячной нормы осадков, в городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов", - добавил Тишковец.
Синоптик отметил, что лето в Москве "замаячит" на горизонте только ближе к июню.
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