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На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки - РИА Новости, 14.05.2025
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18:03 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moskva-2016953100.html
На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки
На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки - РИА Новости, 14.05.2025
На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки
Одиннадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали из многоэтажного жилого дома на севере Москвы после возгорания в двухкомнатной квартире, рассказал РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали из многоэтажного жилого дома на севере Москвы после возгорания в двухкомнатной квартире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание в двухкомнатной квартире 13-этажного жилого дома современной постройки на Бескудниковском бульваре", - сказал собеседник агентства. По его словам, с верхних этажей здания были эвакуированы 11 человек, из них один ребёнок. В 17.08 пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки

В Москве 11 человек эвакуировали из многоэтажки после возгорания квартиры

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали из многоэтажного жилого дома на севере Москвы после возгорания в двухкомнатной квартире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в двухкомнатной квартире 13-этажного жилого дома современной постройки на Бескудниковском бульваре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с верхних этажей здания были эвакуированы 11 человек, из них один ребёнок. В 17.08 пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.
Пожар на балконе 1 этажа дома на улице Полбина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Москве вспыхнул пожар в жилом доме
13 мая, 17:37
 
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