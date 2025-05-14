https://ria.ru/20250514/moskva-2016953100.html

На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки

На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки - РИА Новости, 14.05.2025

На севере Москвы 11 человек эвакуировали из многоэтажки

Одиннадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали из многоэтажного жилого дома на севере Москвы после возгорания в двухкомнатной квартире, рассказал РИА... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:03:00+03:00

2025-05-14T18:03:00+03:00

2025-05-14T18:03:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе ребенка, эвакуировали из многоэтажного жилого дома на севере Москвы после возгорания в двухкомнатной квартире, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание в двухкомнатной квартире 13-этажного жилого дома современной постройки на Бескудниковском бульваре", - сказал собеседник агентства. По его словам, с верхних этажей здания были эвакуированы 11 человек, из них один ребёнок. В 17.08 пожар удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров.

https://ria.ru/20250513/pozhar-2016728778.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия