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В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам в среду заммэра... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:52:00+03:00
2025-05-14T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству провели мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на время работ переходы не закрывали, на месте выставляли ограждения, чтобы оставить проход для пешеходов. "Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. Там, где было необходимо, провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промывали с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции наносилось моющее средство, которое потом смывали водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в рамках месячника по благоустройству в столице промыли около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
Бирюков: в Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству провели мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на время работ переходы не закрывали, на месте выставляли ограждения, чтобы оставить проход для пешеходов.
"Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. Там, где было необходимо, провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промывали с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции наносилось моющее средство, которое потом смывали водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - рассказал заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в рамках месячника по благоустройству в столице промыли около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники.