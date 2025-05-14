https://ria.ru/20250514/moskva-2016902865.html

В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики

В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики

Следователи завершили расследование дела жителя Москвы, обвиняемого в хулиганстве из-за стрельбы из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:19:00+03:00

2025-05-14T15:19:00+03:00

2025-05-14T15:19:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела жителя Москвы, обвиняемого в хулиганстве из-за стрельбы из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали. По предварительным данным ведомства, 8 марта в районе дома №9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина арестован. Следователи допросили свидетелей, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые полностью изобличают обвиняемого.

https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html

https://ria.ru/20250514/nozh-2016885126.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва