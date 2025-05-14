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В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики
В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики
Следователи завершили расследование дела жителя Москвы, обвиняемого в хулиганстве из-за стрельбы из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:19:00+03:00
2025-05-14T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела жителя Москвы, обвиняемого в хулиганстве из-за стрельбы из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали. По предварительным данным ведомства, 8 марта в районе дома №9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина арестован. Следователи допросили свидетелей, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые полностью изобличают обвиняемого.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве завершили расследование дела о стрельбе из пневматики
СК завершил расследование дела о стрельбе из пневматического пистолета в Москве