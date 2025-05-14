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Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:57 14.05.2025 (обновлено: 13:58 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/moskva-2016879790.html
Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Вдову режиссера Леонида Гайдая, заслуженную артистку Российской Федерации Нину Гребешкову похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вдову режиссера Леонида Гайдая, заслуженную артистку Российской Федерации Нину Гребешкову похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. "Нину Павловну похоронили", - сказал собеседник агентства. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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москва, нина гребешкова, леонид гайдай, происшествия
Культура, Москва, Нина Гребешкова, Леонид Гайдай, Происшествия
Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Вдову Гайдая Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

© РИА Новости Нина Гребешкова (справа)
 Нина Гребешкова (справа) - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Нина Гребешкова (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вдову режиссера Леонида Гайдая, заслуженную артистку Российской Федерации Нину Гребешкову похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник.
"Нину Павловну похоронили", - сказал собеседник агентства.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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КультураМоскваНина ГребешковаЛеонид ГайдайПроисшествия
 
 
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